彰化捷運可行性 縣府斥資評估

2018年12月29日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

高雄輕軌二期、台中山手線喊停，彰化的南、北捷運仍要推動！但路廊、運具等都尚未有譜，彰化縣政府決議各花800萬元進行可行性研究評估，捷運綠線延伸和美、鹿港案，即將在1月上網公開招標；南捷運從員林、埔心、溪湖到二林，也計畫明年動用縣府自籌款委外研究。

補助400萬 縣府自籌400萬

捷運綠線到彰化，並延伸至和美、鹿港，前縣長魏明谷積極爭取，和縣長王惠美的訴求政見一致，中央補助400萬元的可行性評估經費已到位，加上縣府自籌款400萬元，將於1月上網招標。

縣府工務處長林漢斌表示，捷運綠線延伸和鹿約18公里，可能的路廊有彰鹿路、鹿和路、鹿鳴路等，適用載具、電路、對交通現況造成衝擊等，都需通盤考量，將委託專業單位一一評估，提出最可行方案。

縣民認為先招商 更實際

至於捷運到南彰，面臨問題差不多，但人口密集度更低，路廊更長，約24公里，關鍵更在二林中科、二林精密機械園區的開發，目前進駐廠商是零，提供就業機會也是零的前提下，是否急著進行可行性評估？縣民疑慮，「不如先招商，克服投資不利因素」更切實際。

很多民眾也疑慮，無論叫輕軌或叫捷運，路廊占據空間，汽車、機車更被擠到一邊去，路經十字路口多，難道還要高架化？要創造大眾運輸的運量，難道客運公車就落伍？非要軌道列車才時尚？

林漢斌表示，簡易輕軌的造價每公里8億元，但級數不一，要高架化則少說要10幾億元。強化客運也同步規畫中，目前員林到溪湖，還得轉客運才能到二林，新的員林到溪湖、溪湖到二林的區間公車行駛路線，預計明年將上路。

(中國時報)