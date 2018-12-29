南市立委補選 選將打看板戰

2018年12月29日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南第二選區立委補選參選人郭國文。 （曹婷婷攝）

台南第二選區立委補選參選人陳筱諭。（曹婷婷攝）

台南市第二選區立委補選白熱化，前勞動部次長郭國文、前立委李俊毅和新人陳筱諭爭取黨內提名，陳筱諭繼之前廣告看板搶搭韓國瑜，引發熱議，28日在86號東西向快速道路矗立看板「村姑挺賴神2020選總統」，引人注目；郭國文以「不要為個人選舉消費賴清德」評論，李俊毅稱有創意，解讀陳企圖拉攏賴的支持者。

黃偉哲當選台南市長後，留下第二選區立委遺缺面臨補選，由於衝刺時間有限，3參選人爭取黨內提名各有不同戰術。

郭國文扎根基層

積極備戰立委補選這一役的郭國文不諱言，之前曾有朋友建議他也打賴神牌，確實能創造話題，但他不想為了個人選舉而消費賴清德，強調這場選戰要訴求的是鄉親認同，扎根基層為首要，尤其，時間這麼緊迫，新聞操作雖有必要，但更重要的不是製造更多話題，而是如何贏回民進黨支持者的信賴與期待。

李俊毅讚有創意

李俊毅近期頻上媒體曝光，團隊則協助勤跑基層，當他的分身，李俊毅過去也曾在台86線空地豎立大型看板「不是說好了嗎？做好做滿」反諷立委跑去選市長，面對後起之秀也大玩招牌戰術，他說，很有創意，賴選不選總統確實一直有討論聲浪，陳表態支持，可能是拉攏賴的支持者，效果如何交給選民定奪。

陳筱諭話題不斷

28歲陳筱諭是前無黨籍市議員郭秀珠之女，郭爭取5連霸失利，女兒出馬競逐立委補選，話題不斷。繼之前在高雄掛起「台北高嘉瑜、高雄韓國瑜、台南陳筱諭」看板，以及在台北掛出「還我七天假」看板，昨天在歸仁高掛2面「村姑挺賴神 2020選總統」看板，陳筱諭說，身為台南女兒，適時為賴清德送暖，以台南人熱情召喚賴神回來選總統。

她表示，賴為九合一敗選負起政治責任，必須為他說句公道話「這是非戰之罪」，而且賴擔任台南市長的政績有目共睹，希望賴總辭後，回台南休息，好好準備2020總統大選。陳筱諭直言，其他人或有不同的看法，但別人想的是派系利益，她在乎的是台灣未來，2020大選，民進黨只有賴神才能打敗吳敦義領軍的國民黨，帶領民進黨「從台南贏回台灣」。

(中國時報)