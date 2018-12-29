來高雄嗨跨年 跟著國瑜追日

2018年12月29日 04:11 中國時報 林宏聰 、 柯宗緯 、 林雅惠 、 劉宥廷 、 楊漢聲 ／綜合報導 報導 ／綜合報導 報導

高雄夢時代跨年去年創下72萬人次紀錄，今年總經理張國光立下目標挑戰80萬人次，不料市長韓國瑜28日帶柴犬米魯替跨年活動宣傳時，更信心滿滿表示如果不小心突破90萬、100萬人次，「不知道夢時代準備好了嗎？」

夢時代派對 挑戰80萬人次

跨年派對31日晚間7點開始，當天夢時代不限金額消費即可摸彩，有機會獲iphone手機、機票，現場還有1萬5000份麵包、科學麵大放送。

觀光局長潘恆旭更透露已邀陳其邁擔任神祕嘉賓，但陳其邁婉拒，還說是從媒體得知此事，不了解活動內容。

韓國瑜31日傍晚將至西子灣歡送今年最後一道夕陽，元旦清晨則要到「高雄最南端」林園等候第一道曙光，接著到文化中心參與升旗典禮。4天連假飯店近滿房，預料湧現大批韓粉，跟著「國瑜追日」拚觀光。

義大煙火秀 大眾運輸便捷

「2019紫耀義大‧義起享樂 3D藝術跨年煙火秀」12月31登場，為方便民眾搭乘大眾運輸參加跨年，中午12點起於永達技術學院仁武分校提供免費接駁專車及臨時停車場，義大客運當日全線照常行駛，並於散場時加開高鐵左營線，方便民眾轉乘捷運返家。

原住民祭典 台東熱情歡迎

台東縣歲末系列活動31日晚間將邁入最高潮，當天晚間將邀請台東子弟張惠春SAYA及藝人卓文萱等演出，同時，目前也正是縣內卑南族辦理年祭祭典，新上任的台東縣長饒慶鈴歡迎全國鄉親跨年元旦連續假期安排到台東一遊。

卑南族年祭活動迎賓日期自12月31日起至明年1月1日止，由台東市有10場大獵祭、少年猴祭及除喪祭祭典，想對部落文化有深入了解的民眾可前往參加，但請尊重各部落祭典的進行。

台東林管處與警方日前深入大武山自然保留區都飛魯溫泉週邊地區，發現乾涸溪床上有明顯車痕及遭散置廚餘、保特瓶等垃圾，為保護自然保留區內珍貴稀有的動植物及棲地，元旦連假將加強管制及取締非法進入，請民眾不要違法擅入，以免受罰。

(中國時報)