立委補選罵來罵去 柯P好煩

民進黨立委參選人何志偉表示，每個看板背後都有故事。（林縉明攝）

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中國時報
／台北報導
國民黨台北市立委參選人陳炳甫（右圖）面對對手陳思宇（左圖，陳思宇競選辦公室提供）稱不掛看板，他有不同看法。（張立勳攝）

北市士林、大同區立委補選白熱化，代表「柯家軍」出征的陳思宇28日與父親陳建銘再把炮火朝向藍綠對手陳炳甫、何志偉，話題仍聚焦帶職參選及看板，外界質疑一直罵人不符合「白色力量」新政治文化精神，台北市長柯文哲表示，選舉就是罵來罵去，所以他覺得很煩，「我也不知道選舉應該怎麼選」。

陳思宇昨早由陳建銘陪同掃街拜票，陳建銘針對何志偉在他服務處旁掛大型看板，直指不需如此挑釁，呼籲何主動認錯、把看板換掉，陳思宇也說，這次選戰不插旗、不設看板。

何志偉對此表示，參選人應把主軸回歸基層民眾身上，看板是支持者主動掛設，有背後的故事；陳炳甫說，每個人的競選步驟不一樣，陳思宇有柯P加持，網路聲量大，但他還是有一些傳統做法，因為發現有7成民眾不知道補選投票日，下周起他會陸續掛看板，提醒大家1月27日要去投票。

面對陳炳甫反擊陳思宇頻攻擊他人，不符合白色力量精神，恐讓柯P生氣，陳思宇說，這應該不是個人的批評，是社會共同質疑，必須建立新的政治文化，所以她也辭職參選，對手要對得起選民、對選民負責，這是新的政治文化。

陳炳甫再次強調，陳思宇可能不是很清楚，這一席議員辭職，是不用補選和遞補的，這一段期間辭職才是對選民不負責任，因為馬上少了一個可以服務他們的人，這反而是他堅持下去的原因，當選之後可以用最高位階做無縫接軌的服務，陳也用柯文哲的話反酸陳思宇，「壞人不懂好人的作為」。

而柯文哲對子弟兵炮火全開卻相當護航，他表示，選舉不就是這樣，就是罵來罵去，所以覺得很煩，「我也不知道選舉應該怎麼選」，但一直罵人似乎不符合白色力量的原則？柯卻說，他也不知道2018選舉的檢討報告也還沒寫完。

(中國時報)

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