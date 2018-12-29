迎接元旦 台中市民花博免費逛

2018年12月29日 04:10 中國時報 盧金足 、 吳敏菁 、 沈揮勝 ／綜合報導 ／綜合報導

迎接元旦連假，花博優惠台中市民的新措施上路！市府從元旦起開放市民、國內外12歲以下兒童憑身份證明文件免費參觀，預期將湧現大量人潮，交通局呼籲搭乘台鐵及接駁車最快速方便。彰化縣政府今年元旦在縣府廣場舉辦升旗典禮，備有888份發粿及碗粿送民眾。

台中市交通局長葉昭甫表示，花博交通疏運以「台鐵為主、完全接駁」，元旦連假可能帶來人潮，交通局協調台鐵於元旦連假期間，列車班班停靠后里、豐原，平均每10分鐘1班。

參觀后里、豐原兩園區可搭乘火車到后里、豐原站，從台中火車站搭車至后里站只要28分鐘，一出站就進入花博園區；豐原葫蘆墩園區從豐原火車站走路只要10分鐘，騎iBike 5分鐘、搭接駁車15分鐘就可以抵達；外埔園區則可從大甲站火車站轉乘接駁車或92、212、213、215、811路公車。

彰化縣府表示，元旦升旗典禮，有精彩的活力健康操等活動，8時整舉行升旗典禮，結束後備有888份發粿及碗粿送給參加的民眾，讓大家「吃碗粿送發粿，彰化發發發」，另外臉書打卡按讚即可獲得國旗氣球或造型氣球1個。

繼日月潭纜車後，九族文化村又有新設施，耗時6年、斥資6億元打造「西班牙海岸」，集合陸海空5項遊樂設施的大型休閒主題區，29日起開放體驗，迎接元旦連續假期，入園加值不加價，提供繽紛打卡祕境，好拍又好玩。

(中國時報)