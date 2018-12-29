南市藍營議員 批市府打假球

2018年12月29日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市龍崎區事業廢棄物掩埋場日前核准進行水土保持工程，引來輿論撻伐，台南市議會國民黨團28日邀請看守台灣協會理事長黃煥彰到議會，要求台南市長黃偉哲撤銷水土保持開發許可，黃偉哲回應，負責開發的是私人公司，中途喊卡要依法，目前現場並無任何動工。

龍崎事業廢棄物掩埋場2003年通過環保署與經濟部審查，由退輔會以土地作價持股與民間公司成立歐欣環保公司，2010年獲得水土保持施工許可證，卻在當地居民反對聲浪下，時任台南市長的賴清德決定「居民不同意就不蓋章」。隨著賴清德北上升官，這項承諾失去保證，為了對抗掩埋場開發案的龍崎牛埔里長陳永和憤而參選台南市長，最後獲得第3高票。

黃偉哲就職前幾天，台南市政府無預警許可水土保持施工，引起輿論譁然。

國民黨台南市議會黨團10位國民黨議員昨天與致力反對龍崎掩埋場的黃煥彰聯手，強烈要求黃偉哲立刻撤銷水土保持開發許可，不要「打假球」忽弄市民。

國民黨團書記長蔡育輝表示，看到黃偉哲上任簽的第1份公文，居然是要求「停止展延」、而非「撤銷」龍崎開發案，遂邀環保團體一起用行動守護龍崎世界級自然景觀。

黃煥彰表示，龍崎區41.2公頃泥岩惡地形在200萬年前從海底浮出，生態豐富，對其他國家來說是寶，台南卻規畫為垃圾掩埋場，令人痛心。

黃偉哲強調，本身立場是反對龍崎掩埋場開發，只是負責開發的歐欣公司是私人公司，若要喊卡，必須依法行政，會要求相關局處稽查，做最嚴格處置，目前現場已停止延展開發案，因此沒有查到違法問題。

(中國時報)