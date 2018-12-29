2018年12月29日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

台鐵七堵站大廳商場招租不利，至今仍是空蕩蕩一片，近期又發生漏水，遭民眾詬病，立委蔡適應接獲民眾陳情後，28日邀集台鐵人員至現場會勘，視察漏水狀況及檢討相關設備缺失，要求盡速改善使用空間並加強商場招租。

七堵站與基隆車站是採「包在一起」的合併招標，造成招商不易，導致招租率偏低，目前七堵站共有17間商場空間可招商，只標出4間，招租率未達5成，許多市民反應有龐大的空間未能有效利用。

蔡適應服務處主任林明智建議，台鐵將2站切割後，各單位需單獨招商，將漏水改善後，相信許多商家會有意願進駐。

另外，民眾也反映，七堵站屋頂和伸縮縫也出現嚴重漏水，現場只能暫時堆放沙包與水桶，且還發生手扶梯故障，站外停車場的燈管太昏暗，站內公共使用空間的電源標示也不清不楚，林明智要求台鐵一併提出改善計畫。

台鐵人員表示，目前已舉行缺失改善會議，會把問題告訴局本部，立即進行防漏維護，至於站外停車場燈光不夠亮，會依天氣狀況適度調高亮度，電源會訂定清楚標示，同時加強管理，此外，台鐵局目前已同意編列預算，待明年2月底招標完成後，就會動工改善手扶梯故障問題。

林明智說明，七堵站缺失問題都是服務處近1個月來接獲，針對台鐵局後續工程改善，服務處將嚴格把關，持續監督執行效率。

(中國時報)