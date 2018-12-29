穩定清潔人力 傾聽基層聲音

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中國時報
／新北報導

清潔隊員是維護城市乾淨的重要後盾，近年發生的新店氣爆、蘇迪勒風災、德翔台北輪擱淺油汙或是其他災害，清潔隊員總要搶先恢復環境，而每天的垃圾清運也是重中之重，各縣市政府莫不以提升清潔隊員福利為重要施政之一，但如何與有限預算取得平衡就成為關鍵課題。

新北市升格以來，清潔隊員人力是第一個面臨的挑戰，長期服務的臨時清潔隊員去留也考驗市府智慧，為此新北市建立全國首創「臨轉正制度」，在第一時間穩定勞工不安的心，讓清潔人力得以維持。

另個考驗就是高齡化，目前55歲以上的清潔隊員約占39％，為因應近年退休人數大幅增加，新北市環保局從2017年起陸續招考「儲備環保車輛駕駛」、「儲備清潔隊員」並共進用968人，及時減緩人力吃緊的窘境。

以往清潔隊員工作常與髒臭連結在一起，現在的清潔隊不僅工作場區大幅改善，各項健康及安全福利提升、整齊的制服，都讓第一線清潔人員榮譽感躍升，近年報考清潔隊員的年齡層持續下降、學歷提升，成為最佳印證。

新北市環保局長劉和然認為，把錢用在刀口上非常重要，如何判斷優先順序就要仰賴清潔隊第一線帶領的班長，透過每年定期的檢討會議提出建言與需求，只要可行並對清潔隊員有利就直接施行。除了健康檢查、設備汰換及安全維護外，像爭取清潔獎金福利，也是清潔班長在檢討會議中，向時任副市長的侯友宜提出的建議，成為調升清潔獎金的幕後推手。

(中國時報)

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