光電費率調降 台電忙趕工

再生能源躉購費率明年計畫調降，等待台電外線工程施作的光電業者焦急萬分，擔心跨年度完成損失將難以估計。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

2019年再生能源躉購費率預計調降，其中地面型太陽光電恐大砍一成，以屏東為例，目前申請掛表發電業者仍有數十家，擔心拖至明年，損失恐達數百萬元，大夥各顯神通、盼找有力人士助力，台電則是召集工班加緊趕工，盼將影響降至最低。

周姓業者透露，外傳地面型太陽能光電躉購費率將從2018年每度4.29元，降至2019年的3.77元，以每分地發電100Ｋ規模計算，20年期差距將近200萬元，業者們手上少說好幾分地，損失金額根本難以估算。

以台電每日能消耗3、4件的效能，加上部分工班支援2019台灣燈會，估算將有數十件申請案將延至明年施作；他強調，以今年費率計算，業者約有15％利潤，扣掉向銀行借貸的利息2.6％，若差幾天無法裝表供電，躉購費率又要降幅12％，等於吃掉所有利潤，「幾乎就要喝西北風了」。

台電屏東區電務副處長黃建宏指出，躉購費率逐年調降的氛圍，導致今年11、12月湧進大量掛表安裝的申請案，為滿足所有業者需求，這周已經調回燈會施作工班、全力搶做，周六也會加班投入，目前一天能完成10餘件。

但黃建宏也強調，初期已經跟光電業者面對面溝通，希望在設備登記程序完成後，必須預留2個月的台電外線工程施工期程，就是要避免年度交接狀況產生；且屏東是全台最大申請案件的縣市、每年約3000件，施工期程全依送件順序，絕對沒有民代介入的狀況。

(中國時報)

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