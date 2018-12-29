竹光國民運動中心 下周試營運

2018年12月29日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市運動人口激增，市府為因應市民需求，打造多功能「竹光國民運動中心」，明年1月3日起試營運，提供多項設施與課程免費體驗，不少民眾躍躍欲試，要享受游泳池、健身房就在社區的便利性。

教育處表示，竹光國民運動中心位於竹光路與經國路口，是新竹市第2座國民運動中心，建物本體地下3層、地上挑高4層，外觀設計取自新竹市的特色「風」，透過風的流動與律動，勾勒與構築運動中心的線條。

教育處表示，運動中心戶外具備寬敞人行道及植栽綠美化，提供充足的停車位，方便民眾前往，另設施內有籃（羽）球場、室內游泳池、瑜珈、飛輪教室等，設施相當豐富。

教育處指出，試營運期間，游泳池、體適能中心的免費體驗採現場排隊，桌球場、羽球場、籃球場則採網路預約，每日都提供瑜珈、飛輪、有氧、兒童體育班等免費體驗課程。

另為因應即將到來的寒假，明年1月底開辦各式兒童運動冬令營、專業運動營隊，也有專為長輩設計的樂齡學院公益營隊，讓各個年齡層的市民都能體驗運動的樂趣。

教育處長李芳齡表示，市府為提升運動風氣，先後投入了3075萬經費整修市立體育館，並投入1.28億元充實學校體育建設，陸續完成23所學校、29座操場、球場的整建工程，體育資源與教育完整結合。

(中國時報)