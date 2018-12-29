台中柑得好 外銷東南亞啟航

2018年12月29日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中椪柑外銷賺外匯了！今年山城椪柑品質優異，東勢區農會首波採購45噸優質椪柑，28日封櫃啟航，將銷往新加坡及馬來西亞。台中市農業局長蔡精強向農民保證，他對台中水果外銷有信心，對重啟大陸市場也很樂觀，已有豐原貿易商下訂7、8個貨櫃椪柑，將銷往大陸。

東勢區農會椪柑封櫃啟航典禮在東勢果菜批發市場舉行，東勢區農會總幹事田士欣喊出「今年外銷目標300噸！」包括蔡精強、市議員冉齡軒、東勢區農會理事長劉正銘、石岡區農會總幹事張東海、新社區農會總幹事羅文正等均到場。

田士欣表示，今年椪柑品質佳，除今日外銷45噸，將聯手石岡區農會，陸續裝櫃至明年1月18日，預計出口300噸椪柑，拓展海外市場。今年椪柑每台斤收購價約15至25元間，優於去年8到15元，茂谷緊接上市，希望外銷也有好成績。

豐原區農會本周也出口2個貨櫃，外銷至汶萊第一百貨公司超市。總幹事蔡森揚表示，汶萊是東協物價指數最高的國家之一，首批裝箱3000個禮盒共60噸椪柑，最高檔每盒6公斤零售價達900元。

蔡精強表示，台中柑橘類種植面積2300多公頃，以椪柑、茂谷、桶柑為大宗，只有山城椪柑品質能外銷。農業局推出柑橘外銷推廣方案，每公斤補助5元，預計獎勵1040噸。

(中國時報)