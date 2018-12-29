味益賣力宣傳 台灣燈會在屏東

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中國時報
／屏東報導

東港味益食品行今年再度奪下「借問站」最佳熱情讚、最佳人氣讚2首獎，而雖是4度拿獎但業者卻如首次獲獎般興奮，因這次有「非得不可的理由」；日前老闆娘謝貴蘭北上觀光局不僅是領獎，發送大鵬灣觀光產業聯盟設計的小旅行地圖及明信片更成重點，她要告訴大家，2019台灣燈會在屏東。

味益食品行自由鵬管處輔導加入借問站服務行列後，一直都是年度最佳熱情讚、最佳人氣讚的票選冠軍，但去年是最佳熱情讚第2名。對此，謝貴蘭打趣地說，熱情是南部的代名詞，怎麼可以輸？而且明年的台灣燈會辦在東港大鵬灣，一定要藉機行銷在地觀光。

這個非得不可的理由，讓謝貴蘭備感壓力，在投票期間瘋狂拉票，一度令親友懷疑得獎獎金是否很豐厚，而她說，完全沒有獎金，有著只是獎狀與榮譽。最後她以2000多票擊敗400多間商家，再度奪回最佳熱情讚冠軍及最佳人氣讚。

謝貴蘭日前為北上領獎，不僅自費交通費、請人代班，還帶上多份由大鵬灣觀光產業聯盟設計的小旅行地圖及明信片到場發送給與會貴賓，加總約花了她1萬塊。她說，1張獎狀補助500塊，2張1000塊，真的好燒錢，但她願意。

她強調，這輩子也許就這麼一次遇上台灣燈會在屏東，不管怎樣都要力挺到底，而且身為聯盟的一員，看見聯盟為東港的觀光如此努力，也一定要支持再支持，屏東的交通也許不便，但是大家都很熱情，歡迎大家一定要來玩。

(中國時報)

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