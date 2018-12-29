燕延攬黃文彬 催生大巨蛋

2018年12月29日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市長盧秀燕28日宣布第6人波人事布局，參事張金釵、陳如昌升任副祕書長，都市發展局長則延攬大台中建築師公會副理事長黃文彬出任。盧秀燕表示，期許黃文彬領導的團隊早日完成興建大巨蛋及國際級會展中心等使命，讓台中市的經濟及城市發展起飛。

盧秀燕說，發布的3位人事都是就地取材，張金釵32年考績都獲甲等，是資深又優秀的女性公務人員，拔擢為副祕書長理所當然。擁有工程土木建設專長的陳如昌，曾獲行政院模範公務人員，對台中基礎重大建設功不可沒，他也兼任花博辦公室執行祕書，花博籌辦歷經前市長胡志強、林佳龍，非常不容易。

備受關注的都發局長人選，盧秀燕延攬擔任大台中建築師公會副理事長黃文彬出掌，黃為台中在地開業建築師，盧表示，當初邀他進入公部門時，因會對個人事業產生影響，他幾經掙扎，決定進入公部門為市民打拚。

盧秀燕強調，台中市10多年來還未完成興建巨蛋與會展中心，至今未有容納萬人以上大型室內場館，交待不過去，此外，很多廠商還要提皮箱到世界各地推銷產品，台中蓋國際級會展中心是當務之急，更是都發局的重任。

黃文彬說，他一輩子只專心做一件事，就是「建築」，之前考慮是因很多案子如何處理還要花點時間，進入市府後，將展開進階版的4.0榮耀建築。

(中國時報)