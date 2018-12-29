嘉基醫院簽團約 創勞資新局

2018年12月29日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院與嘉基工會，歷經11次協商，28日院長姚維仁、工會理事長趙麟宇代表簽訂團體協約，勞動部長許銘春見證，嘉基表示，團約適用戴德森醫療財團法人體系約3300名員工，是國內財團法人醫療產業體系首例，各大醫院第2例。

嘉義基督教醫院工會300餘名醫護人員抗議院方變相減薪10餘年，部分基層員工薪資僅22K基本工資門檻，今年3月29日利用午休時間在醫院大門口遊行，要求返還年資津貼、加薪5％，此後，工會與嘉基展開協商。

戴德森醫療財團法人與嘉基工會經歷了11次團體協約協商，昨日在勞動部許銘春部長、勞動關係司王厚偉司長、立法委員林靜儀辦公室主任鄭中睿、嘉義市政府社會處長張元厚等人見證下，由嘉基醫院院長姚維仁與嘉基工會理事長趙麟宇代表簽署團體協約。

姚維仁表示，今年嘉基適逢60周年，他2月上任以來，懸念著改變勞資關係，促進員工福利，今年7月起調整薪資24K起跳、改善職場環境及設備等營運成本增加逾3000萬元，明年還有新規畫，預估再增加約2500萬元，雖是與工會簽署團體協約，但戴德森醫療財團法人旗下3300名員工也一視同仁。

趙麟宇表示，姚院長對工會釋出善意，尊重工會的協商權，工會有近1500名會員作為最強大後盾，簽署團體協約為台灣醫療產業未來勞資關係開創新局。

(中國時報)