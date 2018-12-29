定讞後辭職無效 6連霸議員解職

2018年12月29日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣6連霸議員、前民進黨議會黨團總召施金樹25日才宣誓就職，2天後就收到貪汙弊案判刑定讞「大禮」，雖然當天火速遞辭呈，但內政部認定判刑在前，28日行文縣議會解除施金樹議員職權，花蓮地檢署也發送傳票給施金樹與同案的前議員潘富民、陳長明及時任卓溪鄉長蘇正清等4人，通知明年1月10日到案執行。

時任縣議員潘富民、陳長明、陳修福及施金樹，7年前遊說編列「地方建設補助款」補助卓溪鄉公所LED路燈、消防設備改善，林姓廠商從補助款中收取5成佣金，分配20％至25％賄款給縣議員、8％至10％給鄉長及公所承辦人。

潘富民等4人一審判處4年到9年、褫奪公權5年，蘇正清等3人各判刑8年6月到12年。上訴二審後，陳修福因逾期上訴，維持一審判決，其餘由花蓮高分院維持原判有罪；最高法院27日維持二審見解駁回上訴，全案定讞。

施金樹27日下午緊急傳真辭職書至議會，外界解讀是要堵住落選頭民進黨莊枝財的遞補機會。不過，縣議會當天行文請求內政部認定，28日就收到內政部的解職公文，意即施的請辭無效，縣議會表示，依選罷法、地制法相關規定，當選人有褫奪公權尚未復權的情形時，缺額由落選人依得票數高低順序遞補來辦理，將待中選會公告遞補當選人名單，再依規定辦理就職儀式。

(中國時報)