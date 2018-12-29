遷戶口涉不法 12連霸里長喊冤

2018年12月29日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義地檢署查賄及幽靈人口，一口氣對14名嘉義縣市各級民代、村里長提當選無效之訴，12連霸的嘉義市安寮里長呂文雄遷移11名兒孫戶口遭訴，他喊冤說，兒孫為表達對父親、祖父參選的親情相挺，何來幽靈人口？

檢方指出，檢察官廖俊豪接獲檢舉，指東區安寮里長選舉虛偽遷移戶口，檢警展開調查，呂文雄於今年7月間遷移11人戶口到自己的戶口裡，使親友得以行使投票權，涉嫌刑法第146條第2項之妨害投票罪仍在偵辦中，但當選無效之訴依法必須於當選名單公告起30日內提出，故先提訴當選無效。

朝陽里新科里長吳盈憲與妻子於今年3至4月間，委由2名陳姓樁腳、江姓表弟、蕭姓、洪姓及劉姓樁腳等6人，辦理虛偽遷移親友的戶口至此6人的戶口內，以求投票給吳，涉嫌刑法第146條第2項之妨害投票罪起訴吳盈憲等17人。

嘉檢統計，今年選舉共對14名當選人提訴當選無效，包括嘉義市議員郭明賓、廖天隆、羈押中的準嘉義縣議員王焜玄、嘉義市安寮里長呂文雄、朝陽里長吳盈憲、嘉義縣梅山鄉民代表林俊謀、嘉義縣梅山鄉民代表鍾志成、嘉義縣梅山鄉民代表陳啟南、羈押中的嘉義縣溪口鄉民代表王建南、嘉義縣溪口鄉美北村長賴炎鈿、嘉義縣民雄鄉民代表何炎山、民雄鄉東興村長張永泉、布袋鎮岱江里長蔡忠峰、水上鄉民代表劉柏松。

呂文雄說，此次是同額競選，兒孫為表達對父親、阿公參選里長的關心及支持，從中埔、頂寮里遷戶口「回家」，是一種親情孝思的行動，他們都是直系親屬自家人，怎麼會變成幽靈人口呢？這對他不公平，他會上法庭說明清楚，盼司法還他公道。

(中國時報)