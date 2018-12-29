宜蘭豬年紅包 討喜又能存錢

宜蘭縣長林姿妙28日發表豬年紅包，她在放大版的福氣小屋存錢筒投下10元硬幣模型。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

再過一個月就要過年了，宜蘭縣政府延續多年來的傳統，除了舉辦熱鬧的「歡樂宜蘭年」除夕守歲活動，也配合豬年到來，邀年輕設計家林綉雪設計小巧、喜氣的豬年款紅包，縣長林姿妙28日發表「豬事順興」紅包樣式，可愛討喜還兼具存錢功能，讓不少民眾想要珍藏。

可折疊成「福氣小屋」

貼有10元硬幣以紅色為底的紅包，搭配4隻黑色小豬，以「紅水黑大扮」（台語）為配色概念，可以折疊成一間「福氣小屋存錢筒」，讓民眾擺放在客廳、房間甚至辦公桌上，將手邊的零錢隨手存入撲滿內，也有「一年存一間厝」的祝福意味。

此外，歡樂宜蘭年至今已舉辦26年，除夕守歲晚會更是全台唯一年節慶典，大家在熱鬧滾滾的氣氛迎接農曆新年，今年歡樂宜蘭年的主場地移至羅東文化工場舉辦，園區除布置濃厚的傳統年節氛圍，也將邀請民眾一同創作年獸，另有以「捐發票、做愛心」方式參與名家春聯揮毫、年畫拓印、「農力春節」市集等精彩內容。2月4日除夕夜，縣府邀請民眾一起到園區欣賞演出、玩遊戲、參加起爐祈福、趕年獸及跨年倒數拿紅包。

歡樂宜蘭年祈福玩遊戲

為讓更多人可以收藏豬年紀念紅包，即日起至明年1月31日，民眾可親至宜蘭縣政府文化局、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場、中興文創產業園區現場，或是透過網路、電話及傳真訂購，申購數量99份以內，每份40元，申購達100份以上，每份特惠價35元。生肖屬豬的民眾可免費索取一份，詳情可至文化局網站、臉書或電洽（03）9322440轉9查詢。

(中國時報)

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