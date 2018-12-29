公車上下車刷卡 雙北同步

2018年12月29日 04:10 中國時報 譚宇哲 、 林縉明 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市政府28日宣布明年7月將與新北市府合作，共同實施搭公車上下車都刷卡，新北市交通局表示，會與北市研議共同促成，但應考慮對民眾的接受度、配合度，以及是否拉長公車靠站停等時間，以避免造成民眾困擾為優先。

北市公車去年8月起採用「一門一機」，方便使用電子票證乘客從前門或後門上下車，但各業者營運模式不一，有些是上車刷卡，有的下車刷卡，容易產生乘客重刷或忘記付費情況。

下車沒刷 不會鎖卡

為簡化付費流程並蒐集乘客起迄站資料，讓公車路線規畫符合需求，台北市交通局研擬明年7月起，實施除乘客上、下車皆須刷卡，若該公車路線為一段票，統一於上車刷卡或付現，減少民眾辨別上下車付費困擾及影響動線，至於兩段票以上收費方式仍待討論。

台北市公運處長常華珍強調，上下車皆刷卡並非強制性，下車未刷卡不會鎖卡，為鼓勵民眾配合政策，計畫舉辦抽獎提高誘因，獎項包括公共運輸一年定期票等，比起每個月只能省下約10幾元的點數回饋，民眾意願會更大。

對此台北市長柯文哲表示，一定要有好處才會有人幫忙，而且獎品要有足夠誘因，若沒有好處誰願意幫忙，光靠抽獎吸引力不夠，應該可以提供優惠券或累積點數，擴大誘因。

累積點數 擴大誘因

台北市交通局長陳學台表示，前天雙北交通例行工作小組會議前，有和新北市交通局長鍾鳴時討論並獲同意配合，雙北將於明年7月同步實施公車刷卡政策。

新北市交通局表示，過去民眾搭乘雙北公車習慣一段票只需刷一次卡，若改為上下車刷卡，仍應考量對民眾使用接受度、配合度，以及是否拉長公車靠站停等時間，避免造成民眾困擾，會建議調整上下車刷卡方式與時機。

(中國時報)