公車上下車刷卡 雙北同步

台北市府28日宣布明年7月將與新北市府合作，共同實施搭公車上下車都刷卡。（譚宇哲翻攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

台北市政府28日宣布明年7月將與新北市府合作，共同實施搭公車上下車都刷卡，新北市交通局表示，會與北市研議共同促成，但應考慮對民眾的接受度、配合度，以及是否拉長公車靠站停等時間，以避免造成民眾困擾為優先。

北市公車去年8月起採用「一門一機」，方便使用電子票證乘客從前門或後門上下車，但各業者營運模式不一，有些是上車刷卡，有的下車刷卡，容易產生乘客重刷或忘記付費情況。

下車沒刷 不會鎖卡

為簡化付費流程並蒐集乘客起迄站資料，讓公車路線規畫符合需求，台北市交通局研擬明年7月起，實施除乘客上、下車皆須刷卡，若該公車路線為一段票，統一於上車刷卡或付現，減少民眾辨別上下車付費困擾及影響動線，至於兩段票以上收費方式仍待討論。

台北市公運處長常華珍強調，上下車皆刷卡並非強制性，下車未刷卡不會鎖卡，為鼓勵民眾配合政策，計畫舉辦抽獎提高誘因，獎項包括公共運輸一年定期票等，比起每個月只能省下約10幾元的點數回饋，民眾意願會更大。

對此台北市長柯文哲表示，一定要有好處才會有人幫忙，而且獎品要有足夠誘因，若沒有好處誰願意幫忙，光靠抽獎吸引力不夠，應該可以提供優惠券或累積點數，擴大誘因。

累積點數 擴大誘因

台北市交通局長陳學台表示，前天雙北交通例行工作小組會議前，有和新北市交通局長鍾鳴時討論並獲同意配合，雙北將於明年7月同步實施公車刷卡政策。

新北市交通局表示，過去民眾搭乘雙北公車習慣一段票只需刷一次卡，若改為上下車刷卡，仍應考量對民眾使用接受度、配合度，以及是否拉長公車靠站停等時間，避免造成民眾困擾，會建議調整上下車刷卡方式與時機。

(中國時報)

宜蘭豬年紅包 討喜又能存錢 城市馬倒數 背影女孩亮相

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。