城市馬倒數 背影女孩亮相

2018年12月29日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

2019新竹市城市馬拉松即將在明年1月6日開跑，屆時將湧入多達8500名來自世界各地的跑者參與，活動海報中的神祕背影女孩28日也首度公開亮相，是有全台最會「跑」的女律師邱靖貽，一身勁裝登場，令跑迷們眼睛為之一亮。

市長林智堅昨天與邱靖貽共同預告新竹市城市馬拉松即將起跑，特別穿起帥氣飛官夾克到場，呼應此次4公里休閒組別安排「跑進空軍基地」，全程都是平路，很適合親子參加，另有半程（21公里）、全程（42公里）馬拉松組，可沿路飽覽新竹市各地美景。

提倡環保 紀念衣可回收

這屆城市馬拉松有不少新亮點，提倡環保概念，從紀念衣、獎牌到獎盃，全部運用回收材料製作，另結合公益，鼓勵跑者完賽後捐出晶片，晶片押金大會將全數捐給新竹市中小學體育促進會，象徵讓「竹」跡延伸，幫助基層弱勢體育選手，共同「跑」出愛心。

被譽為「最速律師」、台灣唯2完成世界6大馬的女跑者邱靖貽擔任此次活動代言人，主要視覺海報就以其背影為主軸，象徵女力崛起，昨首度公開亮相，賽事當天將為休閒組領跑，她呼籲跑者們共同捐出晶片押金，一起做公益。

林智堅表示，新竹市城市馬拉松從2014年開辦以來，參與人數不斷成長，加油啦啦隊也多達170隊，展現城市的熱情，另有30家新竹在地美食，在沿路供跑者享用，體驗視覺與味覺雙重饗宴。

主打全平路線 快慢皆宜

「最幸福的城市馬拉松！」林智堅說，馬拉松路線別具特色，包含空軍基地、頭前溪新竹左岸，近來爆紅的魚鱗天梯，不跑可惜，本屆主打全平路路線，海拔落差僅28公尺，跑快、跑慢皆適宜，享受運動的樂趣。

(中國時報)