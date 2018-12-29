三川惹議 林佳龍槓上沈智慧

台中市立委第5選區（北區、北屯區）補選民進黨參選人王義川（右）28日成立競選總部，前台中市長林佳龍（左）特別來為昔日子弟兵站台。（馮惠宜攝）

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中國時報
／台中報導

台中市北區、北屯區立委補選，民進黨候選人王義川28日成立競選總部，前台中市長林佳龍站台時指出，台中有三川，「綠川、柳川、王義川」，因王是過去4年他當市長時台中水利交通建設的最大功臣，要讓王擔任立委，協助落實台中市的建設。

林批沈連河川位置都搞錯

王義川在台中崇德路近山西路口成立競選總部，林佳龍特地站台力挺。王義川說，登記參選前兩天，交通部來一紙公文給市府交通局，說因新市長對捷運有不同看法，因此取消原定討論台中捷運綠線延伸大坑的會議；讓他更堅定投入選戰，要守護台中捷運。

此外，王義川也在現場分享日前掃街時，收到攤販1000元紙鈔的小故事，讓他相當感動，當場哽咽落淚。

沈指柳川政績不在北北屯

林佳龍致詞時表示，他之所以把王義川和綠川、柳川的重要性一樣在看待，就是王義川是這些年來，台中市水利、交通建設的最大的功臣，也因此對手很緊張，甚至造謠說這個綠川、柳川是在中西東南區，而要王義川去中西、東南區選立委。

林佳龍高分貝直指「妳搞錯了！」綠川、柳川的發源地就是北屯跟北區，若1個立委連在地河川經過哪裡都搞不清楚，會變成笑話。

對此，沈智慧昨反問，林佳龍在4年市長任內，有著手實施對北北屯河川的整治嗎？似乎無感！反而是旱溪早年受水患困擾，她在立委任內請中央政府逐年編列預算整治，從此旱溪不再有水患。林佳龍的柳川政績是在中西區，根本不在北北屯區。

(中國時報)

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