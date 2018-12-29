凍漲或退稅 黃偉哲說可行

2018年12月29日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市議長郭信良28日主動出擊拜會台南市長黃偉哲，認為未來台南市應該「政治0分、經濟100分」，願意幫黃扮演政黨協商角色，黃偉哲針對郭信良組退稅大聯盟一事，表示凍漲、退稅是可行的，會在符合法令情況下，減輕民眾負擔。

政治0分經濟100分

郭信良28日主動到台南市政府拜會黃偉哲，表達市民利益優先前提下，願意在議會幫忙協商各政黨，推動市政順暢。

黃偉哲誇讚郭信良擔任3任副議長，對議事嫻熟，市府與議會雖有制式的溝通管道，但仍需要議長的調和鼎鼐。郭信良就有這樣的能力，未來，關於中央的墊付款與法案都需要與議會溝通配合。

針對郭信良日前表達要組退稅大聯盟，直指民眾最關心的房屋稅高漲問題，黃偉哲表示，就職演說時已說明要減輕市民負擔，房屋稅就是其中一項，退稅、凍漲都是選項，如果退稅可行，市府可優先研究執行，若退稅有法令問題，再思考另外減輕民眾負擔。

希望明年5月能凍漲

黃偉哲表示，會與財稅局與法制處商議，希望在明年5月時達到凍漲房屋稅，讓今年定案房屋稅的65％漲到81％可以凍漲，若法令作不來，下一階段就會降回去，但一切都要依法。

郭信良肯定黃偉哲信守競選時的退稅承諾，他會帶領議會協助背書，支持這項降稅政策。

(中國時報)