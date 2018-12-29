長庚義助人工心臟 孝子重生

2018年12月29日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

澎湖孝子陳政忠高中畢業就工作養家，9月突然心肌梗塞，醫師告知後續治療需高額醫療費，他一度想放棄，在病房向父母告別；高雄長庚團隊特簽補助400多萬，助他移植最新型人工心臟續命，是南部首位、全台第4位人工心臟移植病患。

高雄長庚28日為陳政忠慶祝重生，心臟衰竭團隊主責醫師李芳豔鼓勵他好好鍛鍊身體，「以後要攀岩都沒問題！」

心肌梗塞 徘徊鬼門關

陳政忠的哥哥19年前車禍驟逝，姊姊是單親媽媽，經濟負擔很重，陳政忠為了不讓爸媽辛苦務農，高中畢業即在澎湖撞球館工作，後來到台中腳底按摩店當學徒，日夜顛倒狂抽菸，幾個月前走路喘不停，9月底突然昏倒。

經澎湖當地醫院診斷是冠狀動脈疾病併發急性心肌梗塞，左心室輸出率僅24％，緊急轉送高雄長庚急診，轉入加護病房並進行冠狀動脈繞道術，卻發生心室顫動心律不整，裝上葉克膜才恢復意識。

醫療團隊建議接受永久型左心輔助器裝置手術，但陳政忠病情嚴重，不符健保給付條件，須自費4、500萬，他因病倒下後全家沒收入，只靠陳父每月1萬4000元榮民就養金過活，根本無力負擔。

醫院不放棄 特簽補助

陳父回憶，兒子在病床向他和妻子道別，全家人哭成一團，他們說要放棄治療，醫師當場罵：「還有救為什麼不救，不必擔心，錢的問題我們來想辦法！」

高雄長庚董事長王瑞慧獲知後，秉持創辦人王永慶「取之於社會，用之於社會」初心特簽補助，幫陳政忠進行HM3人工心臟移植，目前恢復良好；陳政忠說，鬼門關走一回，以後會更注重健康，做個能夠回饋社會的人。

(中國時報)