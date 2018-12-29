東華附小辦學佳 陸參訪團稱讚

2018年12月29日 04:10 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

大陸廣西教育參訪團30餘人28日前往東華大學附小，對學校軟硬體設施留下深刻印象，附小校長鮑明鈞一句「兩岸一家親、桂花永飄香」，也贏得團員熱烈掌聲回應。

鮑明鈞昨早率東華附小團隊迎接廣西教育參訪團，東華大學教育行政與管理學系教授范熾文、花蓮縣原住民族校長協會會副理事長胡永寶等人皆陪同，廣泛交換兩岸教育作為。

鮑明鈞指出，東華附小最近拿下「2019日本福岡亞太兒童會議」台灣代表權，經過5位評審委員的詢答，其中包括1位全美語問答，附小通過複試取得代表權，將透過校內甄選機制，選出8位五年級小朋友，在明年7月14日至7月25日赴日參加國際會議。

另外，今年度全國分組合作學習績優深耕學校評選中，東華附小榮獲全國優等獎，下月24日將代表台灣前往美國休士頓考察，該校在課堂強調的是合作關係，答題上由小組取得共識後，老師再指定同學上台發表，組員加以補充的方式，來縮短學生差異化的教學。

廣西教育廳代表廣西自治區教育廳巡視員唐耀華、基礎教育處副處長覃傳合、教師培訓中心主任李桂良、教育培訓中心項目主管唐燕艷，及廣西中小學代表防城港市教育局副局長伍志傳等一行30餘人，對東華附小教學模式大為讚賞，尤其鮑明鈞脫口一句話：「兩岸一家親，桂花永飄香」，更贏得廣西一行人熱烈掌聲。

(中國時報)