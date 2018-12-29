淡海輕軌 元旦不打烊

淡海輕軌是全台第1條全線11座候車站都有幾米公共藝術的輕軌路線，跨年當天將從12月31日上午6時30分起至元旦晚間10時整連續39.5小時營運不打烊。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

元旦連假開始，為因應民眾參加跨年活動乘車需求，新北市府28日宣布，淡海輕軌將從12月31日上午6時30分起至元旦晚間10時整連續39.5小時營運，新北市公車也將從啟動輸運接駁措施加密班次，部分路線將延後收班時間，並視人潮狀況全部輸運完成再收班。

淡海輕軌24日通車，一度傳出列車行駛中訊號異常、車門開啟時間過短及站體漏水等問題，隨著相關缺失逐漸改善，目前每天平均乘車人次超過2萬人，深受民眾好評。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，淡海輕軌綠山線從紅樹林站至終點崁頂站里程共7.3公里，是全台第1條全線11座候車站都有幾米公共藝術的輕軌路線，透過每一站月台上的立體特色雕塑，讓乘客跟著故事的主角小女孩，從紅樹林站帽子樹下許願開始，以不同姿態引領乘客。

為因應跨年活動的乘車需求，淡海輕軌12月31日跨年夜將通霄營運，營運時間自今年12月31日上午6時30分至明年1月1日晚間10時止，連續39.5小時不打烊。

新北市政府交通局表示，新北市公車也協調業者配合，將新北市境內與捷運站銜接的公車及快速公車延後至凌晨1時發末班車，淡水地區紅26公車延後至凌晨2時收班，紅27、紅37、894Y則延後至凌晨2時30分收班，視人潮狀況全部輸運完成再收班。

新北市捷運局表示，淡海輕軌自12月24日起提供民眾免費搭乘1個月，每15分鐘1班車，歡迎民眾跨年夜可以到淡水搭乘淡海輕軌，與可愛的幾米藝術作品作伴跨年。

(中國時報)

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