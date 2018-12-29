一對古錐黑狗仔 個性大不同

朱德旺養了兩隻可愛的純正台灣犬，公的調皮、母的害羞。（邱立雅攝）

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中國時報
地方中心／綜合報導

從事汽車維修的朱德旺養了兩隻可愛的純正台灣犬阿喜與阿寶，兩隻狗狗一公一母，公的阿喜活潑頑皮，母的阿寶乖巧害羞，兩狗最喜歡每天傍晚跟著主人到戶外散步，散步時調皮的阿喜常在草叢打滾把自己搞得髒兮兮，乖巧的阿寶則穩穩走在路中間，不願碰到野草弄髒身體，維持「淑女」的氣質。

朱德旺家中原來的大狗狗過世，家人一直期盼能再養隻可愛的狗狗互相陪伴，等了一年多都沒有緣分，後來放出想要養狗的消息後，朋友送來了阿寶，相隔一個多月後，阿喜也跟著來報到。

新科議員余筱菁時常在臉書晒她的寶貝貓咪可愛照，其中才剛報到3個月的母貓小雪，是她在在街上撿回家的浪浪，因小雪身上髒兮兮又多處病痛，讓她無法坐視不管，放進剛買的新包包機車一騎就帶回家養了。

TINA飼養白色博美犬小圓，從3個月大時後帶回家養，小圓很乖又聽話，但最愛跟主人玩躲貓貓，牠彷彿知道自己是白色的，當沒開電燈時，只要坐在白毛巾前，外人似乎不太容易找得到牠，一次TINA被小圓嚇到後，小圓更不敢出聲，瞪著大眼直盯著主人看，非常爆笑。

桃園市26歲黃小姐收編的浪貓「麻糬」，原本只是住家附近的流浪貓，2個月前突然開始天天到訪，不但一天吃三碗飼料，還很愛撒嬌討摸摸，黃小姐笑說不怕麻糬食量大，只怕他帶更多浪貓來，把家裏變成收容所。更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)

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