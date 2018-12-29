可樂好機靈 聽車聲辨人

龍眼林福利協會的守衛犬「可樂」白天低調、夜間警戒，是隻敏銳、忠實的年輕土狗。（沈揮勝攝）

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中國時報
／南投報導

921震災後，以老人供餐、打造銀髮福利國而聞名的南投縣「龍眼林福利協會」，有一隻2歲半的土狗「可樂」，白天安靜低調，入夜後卻變成最敏銳的警衛犬，一旦有人進入園區，「可樂」必高聲吠叫，但對自己人車輛引擎聲卻能明確分辨，興奮親近、仰首搖尾，既有趣又神奇。

「可樂」是在2年多前，出現在龍眼林福利協會門口；該協會在2000年即以社區名義，長期免費提供附近各村銀髮長輩的午、晚餐，2001年立案至今已送出超過200萬盒便當，設有廚房及多名廚媽；她們收容這隻巴掌大的流浪狗，給牠溫馨的家。

這隻黃底帶黑色的幼犬，經廚媽謝財貴、吳碧玉及協會總幹事廖振益、志工廖義安等細心照顧，去年長為中型犬體態，短毛發亮，乾淨健康，十分討人喜愛。

龍眼林福利協會位在南投縣中寮鄉龍安村，白天，「可樂」會蹲踞在廚房後方，靜默望著進出者，很少吠叫、從沒嚇到過任何遊客；廚媽們打理完工作後，會招呼牠過來用餐；牠守規矩，從不敢進廚房亂逛，很得廚媽們信任，與協會人員親暱融洽。

但一到晚上，「可樂」就不一樣了！只要一有風吹草動，立即專注警戒；協會園區夜間很少人會進去，若有外人闖進，牠必猛吠示警，若有汽機車進來，牠也能依據引擎聲清楚辨識，若是陌生車輛，一定高聲吠叫，如是認識就不會叫，只會跟上親近，好像迎接家人，十分機靈。

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(中國時報)

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