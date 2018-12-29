大崎浪貓 叼回蛇鼠嚇壞主人

剛剛「開眼」不久的柴犬寶寶。（張亦惠攝）

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中國時報
／綜合報導
「藝農實踐所」工作室的林建叡（左）、羅婉慈抱著蒲仔跟小豆子合照，但不能靠太近，因為兩隻貓不合會打架。（劉秀芬攝）

位於官田區大崎里的「藝農實踐所」工作室，由大崎兒童圖書館經營管理團隊成立，成員為4個年輕人及3隻貓組成，成員之一林建叡說，別小看3隻貓，可是他們的精神糧食。

台南藝術大學建築藝術研究所畢業的林建叡，參與南藝大與大崎村策畫的「走讀大崎」活動，與大崎結下不解之緣，在此租老屋成立工作室，也直接收編2隻浪貓雪梅跟蒲仔。成員羅婉慈原本台北家裡就養了1隻灰貓小豆子，媽媽覺得鄉下環境比台北好，把小豆子帶到台南寄養，工作室4人3貓好不熱鬧。

雪梅跟蒲仔原本就是浪貓，整個大崎都是牠們的遊樂場，經常外出玩耍，餓了就回來喵喵叫要人開門，也曾打架滿身傷回家，花掉不少醫藥費。小豆子從台北南下初期不適應，久了，膽子也變大，心情也比在台北開朗。

由於工作室成員身兼多職，平常飼料都放滿滿，讓貓咪們享受自助餐，但雪梅跟蒲仔常叼野味回來報恩，最常見的是老鼠、蜥蜴，老鼠咬回來甚至還是活的，嘴一鬆，老鼠就在工作室逃竄，貓咪也曾咬過1隻蛇回來嚇壞眾人，趣稱是令人驚嚇的報恩。

在嘉義經營牧場的張先生，15年前因緣際會接手鄰居的柴犬，開啟了「愛柴」之路。多年來，養過5隻柴犬，去年剛到家裡報到的「kuro」一口氣生了6隻寶寶，張先生沒辦法養那麼多隻，幸好鄰居也是愛狗人士，送養2隻。

問張先生為什麼鍾愛柴犬？他笑說，本身經營牧場就有養狗，覺得狗很忠心，有機會養柴犬後，覺得黑柴眼睛上面的眉毛圓圓地，笑起來很可愛，加上獨特4隻腳都有像「穿襪子」一樣的白毛，相當惹人喜愛。不過，他也透露，「柴犬特別難教」，要透過一些簡易訓練，才能讓牠們聽話。更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)

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