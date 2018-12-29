拾貓計畫救浪浪 5餐廳加入

2018年12月29日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

想為流浪貓打造中途之家，幫助貓咪找到下一個家人，「拾貓計畫」正式啟動，雖然是條漫漫長路，翁正穎堅定無悔的熱忱感動愛貓族，已有5家餐廳業者受感召加入，成為中途之家據點。

養過貓狗寵物，會令翁正穎起心動念，從疼愛1隻毛小孩的小愛轉化為幫助所有流浪貓的大愛，「阿肥」是關鍵角色。

翁正穎忘不了5年前那一天，走進壽山動物收容所要領養流浪貓時，滿屋的貓咪紛紛走避，唯獨「阿肥」未逃走反而停留在腳前，還任由他撫摸。「就是牠了」翁正穎心想這是奇妙的緣分，看著骨瘦如柴模樣，直覺取名「阿肥」，盼她能吃得勇壯。

回家後，奇妙的事情發生了，阿肥反而不肯讓他親近，約莫過了2個月，才開始靠近撒嬌，更驚人的是，阿肥在領養前竟然已懷孕，還一口氣生下4隻小貓。

曾有愛貓族先後領養，有些小貓似乎無法適應新主人，最後又返家與阿肥團圓。此時，陸續有貓咪被棄養，翁正穎一口氣收容12隻流浪貓，也決定為毛小孩開餐廳，並思索「拾貓計畫」。

翁正穎說明「拾貓計畫」，每個餐廳或商家據點放置10隻貓，再DIY貓砂供毛小孩家族取用，如果看到有緣分的喵星人，就可以帶回家收養。

「台灣最美的風景是人」，翁正穎的拾貓計畫啟動以來，已有5家愛貓餐廳加入。明年3月，流浪貓中途之家餐廳將重新出發，歡迎更多愛貓族加入。

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(中國時報)