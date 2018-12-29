港城大來交流 與交大互尬體育

2018年12月29日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

香港城市大學校長郭位27日帶領逾50名師生赴台與交通大學交流，兩校師生進行一系列體育交流賽，不僅讓學生增擴視野，也期待有朝一日形成牛津、劍橋大學的校際賽艇對抗賽傳統，年年齊聚一堂，以武會友。

交大表示，城市大學與交通大學是姐妹校，自2006年起就在學術、研究領域互有交流，更簽訂學術交流MOU與交換學生合約。去年12月城大來訪開啟了兩校體育交流，今年1月則換交大赴城大進行友誼賽。

此次兩校交流，是雙方第3度展開體育互訪活動，安排男排、男桌、女籃及教職員慢壘等賽事輪番上陣，雙方互有輸贏，競爭激烈程度媲美清交梅竹賽。

郭位與交大很早就有淵源，多年前就讀清華大學時，就擔任首屆梅竹賽的選手，當時是清大強棒的他，28日下午於教職員慢壘賽擔任領隊參賽，回味梅竹精神，重新站在賽場上，心情感動，當年內心鬥志又全部湧現。

交大校長張懋中表示，隨著兩校互動愈來愈多，彼此像親人般緊密，前兩次的交流不僅讓參與的師生在視野及技術上收穫滿滿，也傳遞兩校的文化精神，讓城大、交大兩校的情誼更上一層樓。

兩校表示，台、港民眾、學生原本就交流密切，期盼有朝一日，也能仿效牛津、劍橋大學的校際賽艇對抗賽傳統，展現最佳的運動技巧與精神。

(中國時報)