台南首期藍線運輸可行性 政院核定

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中國時報
／台南報導

台南市政府爭取先進運輸系統優先路網，先進運輸系統第一期藍線可行性研究報告已獲行政院正式核定；市長黃偉哲表示，台南市先進運輸系統優先路網未來將連結高鐵特定區、安平港及台南空港，以「連結台南雙港」、「連結台南雙運輸中心」與「連結雙城」3大優勢，讓台南市重要交通樞紐發揮最大效益，第一期藍線就是其中最重要骨幹之一。

為打造優質、便利及安全的公共運輸，市府執行6年期「捷運化公共運輸」政策，改革公車培養基礎運量，同時著手規畫符合府城特性的先進運輸系統，其中，台南市先進運輸系統第一期藍線可行性研究報告經市府呈報交通部、國發會審議，28日獲行政院正式核定，後續將啟動綜合規畫作業。

交通局長林炎成表示，第一期藍線由台鐵大橋站至大同站，東門路至仁德轉運站二路線，長度8.6公里，計14座車站、1座機廠，總經費約197.63億元，沿途行經平實轉運站、仁德轉運站等重要交通節點，大同站則可與鐵路地下化後之林森站、南台南站轉乘接駁，兼具重要交通運輸功能。

捷運工程處處長秦繼孔表示，第一期藍線行經永康、東區、仁德區等人口稠密及商業活動繁榮區域，未來，也可有效解決中華路、中華東路外環等交通瓶頸。

隨著行政院核定第一期藍線可行性研究後，後續將進入綜合規畫階段，市府也將舉辦說明會、公聽會蒐集民眾意見，綜合考量環境影響、都市景觀、交通接駁、民眾意見及施工技術等面向，讓先進運輸發展結合市民生活、觀光旅遊，期盼進一步帶動未來城市整體的發展，奠定台南下一個百年建設的基礎。

(中國時報)

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