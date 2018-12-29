小琉球珊瑚礁 悲劇頻傳

2018年12月29日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

小琉球得天獨厚的海洋資源，使它成為近年超夯觀光景點，且不僅是遊客暴增，連帆船、遊艇也是倍數增加，鵬管處為保護珊瑚礁不被船隻下錨破壞，特地增設6處繫錨浮球，不料近日「悲劇頻傳」，除浮球繫繩被砍斷外，也連帶影響珊瑚礁遭錨定損壞。

近日小琉球海域的珊瑚礁又傳出遭帆船、遊艇下錨破壞，引發愛海人士關切，並質疑鵬管處明明已在杉福漁港、多仔坪砲台、美人洞望海亭、大福西廢棄漁港、厚石砲台、蛤板灣山豬溝等6處外增設繫錨浮球，帆船及遊艇玩家為何還要破壞生態？

「玩家也不願意。」對此，鵬管處指出，多次收到帆船及遊艇玩家反映，不是說找不到繫錨浮球的定點，就是發現它遭破壞不得使用，他們也非常的無奈。鵬管處說，繫錨浮球的定位是準確的，但破壞一事真的很嚴重，這不僅白費了海洋志工隊一行人的苦心，更破壞珊瑚礁生存空間。

海洋志工隊長李重震說，6處繫錨浮球點有2處遭惡意破壞，因為它是繩子直接被割斷，也不知是何人所為，目前只能加強巡護，但也盼藉機宣導「請使用它而非破壞它」。他指出，也許現在還有人不解它的用處，質疑它會影響船隻航行，但它真的是在保護珊瑚礁。

帆船教練楊瑞吉則說，玩家們真的不會惡意下錨破壞珊瑚礁，一來是不忍心珊瑚礁受損，二來若錨拉不回來，那是至少1、2萬的損失，若非不得已不會如此。

(中國時報)