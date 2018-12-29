小琉球珊瑚礁 悲劇頻傳

小琉球海域的珊瑚礁遭到帆船、遊艇下錨破壞。（謝佳潾翻攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

小琉球得天獨厚的海洋資源，使它成為近年超夯觀光景點，且不僅是遊客暴增，連帆船、遊艇也是倍數增加，鵬管處為保護珊瑚礁不被船隻下錨破壞，特地增設6處繫錨浮球，不料近日「悲劇頻傳」，除浮球繫繩被砍斷外，也連帶影響珊瑚礁遭錨定損壞。

近日小琉球海域的珊瑚礁又傳出遭帆船、遊艇下錨破壞，引發愛海人士關切，並質疑鵬管處明明已在杉福漁港、多仔坪砲台、美人洞望海亭、大福西廢棄漁港、厚石砲台、蛤板灣山豬溝等6處外增設繫錨浮球，帆船及遊艇玩家為何還要破壞生態？

「玩家也不願意。」對此，鵬管處指出，多次收到帆船及遊艇玩家反映，不是說找不到繫錨浮球的定點，就是發現它遭破壞不得使用，他們也非常的無奈。鵬管處說，繫錨浮球的定位是準確的，但破壞一事真的很嚴重，這不僅白費了海洋志工隊一行人的苦心，更破壞珊瑚礁生存空間。

海洋志工隊長李重震說，6處繫錨浮球點有2處遭惡意破壞，因為它是繩子直接被割斷，也不知是何人所為，目前只能加強巡護，但也盼藉機宣導「請使用它而非破壞它」。他指出，也許現在還有人不解它的用處，質疑它會影響船隻航行，但它真的是在保護珊瑚礁。

帆船教練楊瑞吉則說，玩家們真的不會惡意下錨破壞珊瑚礁，一來是不忍心珊瑚礁受損，二來若錨拉不回來，那是至少1、2萬的損失，若非不得已不會如此。

(中國時報)

台南首期藍線運輸可行性 政院核… 匪搶陽信銀行 2分半鐘劫走334萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。