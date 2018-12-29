龍華線上學英文 克服對話恐懼

2018年12月29日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

跟著老外學英文！龍華科技大學與知名網路英語教學業者合作，配合職場英文課，開設線上英語教學課程，每位學生享有48堂免費「英語線上真人小班會話課程」，透過網路和外籍教師「面對面」對話，不受地點限制，克服英語對話的恐懼，上線2個月，已有學生進步4個級數，成效顯著。

龍華科大校長葛自祥表示，國內學生在學英文時普遍都不敢開口，也缺乏實際與外國人交談經驗，特別與知名網路英語教學業者合作，只要報名參加「英語線上真人對話課程」並經甄選通過的學生，登入真人線上互動學習平台後，每學期可以和全球24位外籍老師進行小班教學，且線上教學不受時間地點限制，讓參與學生24小時隨時、隨地上課和複習。

負責線上英語教學課程的班導師、應外系老師許祖嘉指出，互動學習平台可依學生個人興趣、職業與產業別選擇課程主題，並依難易度分12個英文等級，學生首次使用時系統會先評量英文程度，再採小班制分級上課，學生出席率、上課頻率、升級進度及課後測驗成績也會提供給老師參考。

許祖嘉說，2個月來已有2／3以上學生的英文程度顯著進步，甚至最多升等到4個級數，更有5名同學參加今年全國技專校院英語新聞廣播比賽，以流暢英語發音、生動語調，榮獲佳作肯定，獲獎同學都歸功於系統學習平台的輔助，在英語情境模擬及口語表達上更加流利。

(中國時報)