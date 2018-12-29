惜阿姆話特展 喚傳承客語意識

身兼客家雜誌發行人的律師陳石山。（巫靜婷攝）

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中國時報
巫靜婷／苗栗報導

為紀念1988年12月28日「還我母語運動」30周年，客委會客發中心28日起於苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館舉辦「惜，阿姆話！」紀念特展，以客家話為溝通訊息及圖像，期望民眾記取前人為爭取族群母語話語權的付出，展期到明年6月30日。

主展場分為「噤聲、發聲、留聲、牽聲」4階段復興客語推動歷程，從日據至解嚴前2次的「國語運動」，造成台灣各族群的母語式微，到今展現從事母語教育、研究與推廣的面貌，期望民眾向下扎根帶著子女一起說母語，豐富多元文化。

展區除呈現當代情境外，也展示關鍵歷史文件，另規畫以電台為情境的互動裝置，錄製民眾的聲音及影像，參觀者可利用QR-Cord將個人擔任DJ的影像帶走，檔案亦可留存中心成為客家文化資產。

身兼客家雜誌發行人的律師陳石山表示，比起30年前，現今客語普及率低，雖有學校推動客語，但成效不大，真正要傳承與搶救客語，還是必須回歸家庭、社會、大環境，僅靠政府推動效果不大，且花費很凶。

客發中心主任何金樑表示，有別以往的靜態策展，展覽收錄了千人客話音檔，於展期中在入口處輪播，透過動態表演藝術與展覽內容相互輝映，希望能與所有參觀者展開更多對話，並共同為母語推動貢獻心力。

(中國時報)

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