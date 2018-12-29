成大特殊選才 擴大招收弱勢生

2018年12月29日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

過去清貧學子能靠苦讀翻身，而今家庭社經地位卻決定未來發展，成功大學今年擴大招收弱勢生，特殊選才近300人報名、錄取19人，校方也規畫「雁行計畫」，全額補助弱勢生出國參與學術活動，「相信給弱勢生資助機會，對他們的學習、職涯乃至於人生，影響深遠。」

成大熱門的「不分系學士學位學程」今年增加2倍弱勢名額，錄取4人。把成大不分系學士學位學程視為第一志願的井上貞逸，日籍父親早逝，家境艱辛，母親第一時間得知兒子上榜成大，高興說「感覺像中了大樂透！」

儘管成長環境辛苦，井上貞逸仍懷抱學習熱忱，告訴自己「要早點學會自立自強」，他也積極涉獵科學、音樂、體育、美術、文學創作等領域，「我很清楚這是我唯一的機會，必須好好把握。」

擔任學程導師的蘇文鈺貼心提醒，井上有任何困難都可隨時提出，也願意提供在高雄的工讀機會，讓井上得以常常回家探望媽媽。舒宇宸特地送給井上微積分原文書，勉勵他微積分是物理、化學的基礎，可預先研讀。

此外，成大台灣文學系是文學院率先啟動特殊選才的科系，希望學生不受智育成績與家庭社經地位限制，只要有具體作品與事蹟證明學習熱誠與潛力，都有機會脫穎而出，獲錄取的潮州高中潘宗佶長期投入民間信仰調查研究，深化自己身為平埔馬卡道族後裔的族群認同，期盼族人也更重視自己的文化傳統。

副教務長王育民指出，為了讓學子安心就學，校方提供第1學年學雜費及住宿費全免，自第2學年起，成績優異者依規定得全免當學年學雜費，他強調，成大原本就有很好的弱勢學生輔助機制，幫助學生不用為了生活拚命打工。

(中國時報)