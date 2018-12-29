教育局長張明文 盼打造技職典範

新北市教育局長張明文。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

新任新北市教育局長張明文在教育界工作30年，從台北縣府教育局課員做起，先後進入桃園縣府、教育部，此次應新北市長侯友宜邀請，從中央回到地方擔任教育局長，張明文說，希望將新北市打造成技職教育的全國典範。

50歲的張明文從花蓮師專畢業後，取得台灣師範大學工業教育學系博士學位，曾任桃園縣政府教育局副局長、局長，教育部師資培育及藝術教育司長、教育部中等教育司長。

由於張明文曾是前新北市長朱立倫擔任桃園縣長時的教育局長，是否透過朱的引薦來到新北市？張明文笑說，只有單純受到侯友宜的詢問，由於自己24年前離開教師職的第一份公務職，就是在台北縣政府擔任教育局的課員，新北市算是娘家，因此才希望把自己在中央的歷練帶回新北。

張明文說，12年國教推動以前，台灣對中等教育投資在全球來看是偏低的，10年來中央、地方政府資源的相輔相成下，新北市的技職教育推動成效有目共睹，他在中央9年，未來會持續善用中央資源，在新北市現有基礎下，強化技職學校與產業、國際的連結，「希望將新北市打造成技職教育的全國典範」。

張明文也針對雙語教育提出看法，他說各地方政府都在加速建置雙語教育硬體資源，但英語學習與生活連結仍然不足，希望未來能鼓勵中小學校教師將打招呼類的簡易英語會話融入課堂，並打造校園英文標語環境，逐步讓雙語教育生活化全面落實。

(中國時報)

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