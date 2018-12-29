2020需要怎樣特質的總統

2018年12月29日 04:10 中國時報 主筆室

行政院長賴清德堅決求去，內閣陷入空轉，兩年前風光勝選，帶領民進黨完全執政的蔡英文總統，能否取得競選連任的入場券，已成為懸念。

根據台灣民意基金會最新民調，蔡英文聲望再創歷史新低，僅剩24.3%；美麗島電子報民調也指出，蔡總統施政滿意度僅21.5%，不滿意度高達67.3%。多家民調機構2020總統大選支持度數據均顯示，蔡總統遠遠落在柯文哲、朱立倫、賴清德之後，與吳敦義同時屈居二軍。因此應可大膽定調，蔡英文即使勉強連任成功，也將步入「失敗總統」行列，台灣政經將更衰弱。

自民主化以來，李登輝之後的兩位總統，陳水扁與馬英九，無一不是在人民謾罵與社會批評中黯然下台，成為「失敗總統」。蔡英文挾著改革大旗上台，選前所高呼的改革決心、感人的文青口號，執政後心中只有民進黨利益，沒有國家利益，多謀無斷，兩頭得罪，淪為街坊巷弄的挪揄對象，進而導致民進黨2018年選舉大敗，丟失將近百萬選票，僅能抱守6縣市的殘壁江山，更在全國22個議會中，僅獲得1席議長，被民意狠狠教訓。

遺憾的是，上位者失敗後拍拍屁股走人，仍可挾令名雲遊四海，放肆闕詞，不受「失敗總統」之害。對庶民大眾來說，卻必須承受執政無能，國家千瘡百孔之害。在連續出現3位「失敗總統」，距離下次總統大選僅1年餘的今日，我們到底需要什麼樣的總統？應是至關重要的課題。

民進黨曾經用「台灣價值」質疑柯文哲，意在言外是柯文哲背叛了「台灣價值」。這4個字的意涵，人人心中自有一把尺，有意思的是，美麗島電子報的國政民調調查心目中最能堅持或代表台灣價值的總統，依據6月分調查結果，已故蔣經國總統獲得43%的支持，遠高於李登輝、蔡英文、馬英九和陳水扁的13.8%、11.2%、9.5%和7.4%。進一步來看，蔣更是在所有年齡層、地域、教育程度，以及泛藍和中間選民中，擁有壓倒性的支持者。甚至比號稱「台灣之子」的陳水扁，獲得更多泛綠選民認同。

就蔣經國的個人特質來看，雖有獨裁專斷的一面，更為人津津樂道的，卻是輝煌的建設成果與頻訪基層傾聽民意的柔軟身段。從此來看，就毋須意外，在他過世30年後，仍被視為是最能代表「台灣價值」、最具領導人典範的總統。

如果說，蔣經國的特質可以作為台灣民眾需要怎樣總統的正面範本，如今施政滿意度低落的蔡英文，其特質或許就可作為反面教材，從正反雙面解讀台灣社會對領導人的民之嚮往。就台灣民意基金會今年9月的調查來看，蔡在總統10項特質中，僅於「聰明有智慧」上獲得多數同意，在「促成政黨合作，解決棘手問題」、「用人唯才」、「有效管理領導政府」、「信守承諾」、「果決且強而有力」、「能為國家帶來改變」、「在意百姓需求」上分數低落，不同意者遠多於同意者。由此來看，蔡英文民意支持度低落在於其執政無能、不懂得傾聽民意，與社會溝通不良。

因此，要成為一位符合「台灣價值」的領導人，能力至關重要，但品格，尤其前述台灣民意基金會指出總統特質中，與民眾、下屬和反對者的溝通也具相當影響力。一言以蔽之，民眾期待的是一位柔情的鐵漢，在追求施政效率的同時，能兼顧到人民的感受，這符合台灣人向來心善敦厚的特質。

不具備領導特質而顯得剛愎自用的蔡英文，仍要競選連任，但處境極為艱困，黨內中生代實力派雖暫不挑戰其領導權威，卻選擇明哲保身，蔡只能依賴老世代蘇貞昌、陳菊救援。但2019年在美國國力收縮，大陸軍力崛起、戰略強勢，中美陷入新冷戰等因素下，將是一個動盪不安、危機四伏的世界，台灣處境將非常艱困，尤其需要一位能帶領台灣走出統獨對峙，處理好兩岸與美台關係的新總統。

如果台灣能從蔡英文失敗案例汲取什麼教訓，那就是，台灣需要一位「鐵漢柔情」，有堅定的國家方向與政策決斷力，執行結果對國家安定、人民生活有利，執行過程以人民福祉為念。只會空喊意志與決心，卻不能做出實績，心中只有政黨沒有人民，疏遠基層不接地氣，即使是民選的總統，也只是披著民主外衣的獨裁者，必將在人民唾棄中位列「失敗總統」。

(中國時報)