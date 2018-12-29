2018年12月29日 04:10 中國時報 主筆室

作家洪博學日前在媒體專欄爆料，說部分小吃店收受500元的收視費，被要求只能看中天新聞。洪指控，這種鎖台形同洗腦，高調要求行政院處理。此外網路媒體報導，內政部警政署保五總隊位於高雄岡山的警察特考班代訓營區內，學員餐廳只能收看中天新聞台。

而後內政部長徐國勇親自關切保五總隊學生餐廳收看中天新聞的事，要求馬上改正。不過保五澄清說，沒有定頻或鎖台，當天只是餐廳的工作人員忘記調整頻道，之後已改為輪流播放各新聞台的方式。

洪博學的文章刊出後，三立電視台的政論節目《新台灣加油讚》，立即以「洗腦？驚爆小吃店、醫院、保五總隊餐廳限看中天」為題，加碼抨擊中天電視，甚至還稱南部有部分商家收了500元鎖台，被中資收買，規定收看的電視台，不准轉台。

然而，針對「500元綁台」，徐國勇的祕書徐健麟澄清說，中天沒發500元買店家定頻。可見洪博學根本是亂爆料，三立政論節目更是惡意栽贓。

台灣早已擁有充分的新聞自由，觀眾可隨意選擇收看的媒體，小吃店等商家容或有自己的喜好，怎麼會因小錢就被媒體、甚至中資收買？真是太離譜了！而身為「天下第一部」內政部長的徐國勇，竟也杯弓蛇影起來，胡亂跟著「起乩」，放著正事不做，特別關心保五總隊學生收看哪家電視台，甚至在不明就裡的情況下，就指責餐廳剝奪學生收看電視的自由，未免太不務正業，也讓人對徐部長的「政治敏感度」大開眼界。保五總隊學生愛看哪家電視台的新聞，部長管得著嗎？有這樣的內政部長，也難怪蔡政府的施政一團糟了。

(中國時報)