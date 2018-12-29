2018年12月29日 04:10 中國時報 高源流

民進黨真是一個很會玩政治的政黨。一鍋煮爛了的牛肉在他們手裡操弄，都能變成一盤美食。前教育部長葉俊榮「勉予同意」台大聘任管中閔為校長，然後立即提出辭呈，再由行政院長賴清德「勉予同意」葉俊榮的辭職，玩的就是這套欺蒙百姓的花招。

蔡英文、賴清德和葉俊榮玩的這一招，在生意上來講，屬於本小利大的買賣。上月24日的大選，民進黨在全台崩山式的潰敗，蔡政權的日子也大概就一年幾個月壽命。賴清德這個院長，也已決定總辭，仕途恐怕只剩幾天。葉俊榮即使不為了「放管」而辭職，他這個教長的位子，幾天後也必須得辭。

辭職已經是葉俊榮註定的命數，但葉俊榮把「卡管」操作成「放管」，還演出了一套他所謂瞞著行政院長而「勉予同意」的戲碼，讓他成為藍綠政治新的悲劇英雄，坐收各方的有利評價。搞不好，有那麼一天，葉俊榮可能會頂著「違抗軍令」的真將軍光環，投入選舉。

儘管這場政治戲碼演得精彩，但NG處處。民進黨政府在這件事上，一直在製造一個印象，說葉俊榮是在未事先告知，或取得賴清德同意下就擅自「放管」，有意讓外界看好葉的政治擔當。

但葉俊榮不是搞特務出身的。他本來就不懂得怎麼保密，而事實上他周邊的環境也不容他保密。他當的這個教長，有隨扈、有秘書，這些人若知道他要做不利或者行政院長不同意的事，這些人會不會往上報告？

就算隨扈和祕書是他的心腹，但教育部有賴清德任命的政務次長。我真的不相信，教育部長敢做瞞著行政院長的事，而政務次長也敢跟著做。因此，大家只要從教育部政次陪著葉俊榮開「放管」記者會，就可以判斷這場記者會再怎麼「勉予同意」，都是蔡英文、賴清德同意下開的。

蔡英文、賴清德和葉俊榮演的這個「獨斷獨行，府院不知」的戲碼，主要是演給民進黨內主張「卡管」，甚至「拔管」的獨派勢力看的。戲演得如果也能讓藍營人士看爽了喊讚，他們拍的這場低成本電影，就好像遇上了大買主，穩賺不賠了。

我不會看著這場戲喊讚。民進黨有膽的話，就繼續「卡管」，或者拿出全力，動用司法、檢調力量介入「拔管」。反正，他們講的卡管理由多到可以編列成冊，用掉的教育部長也有3個了，也不差一年個把月。

但民進黨沒這個膽。因為，這個黨很會玩政治，搞選舉。九合一選舉的大崩盤，讓他們知道未來持續卡管，對民進黨政權可能帶來的危機，更逼迫他們應該採取某種方式，技巧性地把「卡管」改為「放管」。

讓葉俊榮演出「扛十字架英雄」，再讓賴清德以事先未獲告知的理由，同意葉的辭職，來個台灣話講的「抹壁雙面光」，一方面把卡管案來個停損止血，另方面又給黨內獨派勢力有個交代。

台灣社會很喜歡英雄，特別是悲劇英雄。未來要觀察的是，搶著「扛十字架」，扮演獨斷「放管」英雄的葉俊榮，在將來1年多的日子裡，會不會跳出來參與選舉，再演一段揹著十字架的大驚奇。

或許，戲上演了，很多人看，但我不會看。畢竟這戲碼，我早看穿了。

(中國時報)