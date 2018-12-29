兩岸是必須清理的最大戰場

2018年12月29日 04:10 中國時報 曹俊漢

九合一選舉民進黨慘敗，但民進黨高層當前念茲在茲的工作卻是規畫2020年的總統大選。令人納悶的是，民進黨從敗選到勝選之間如何找到一個捷徑，似乎仍令人霧裡看花。桃園市長鄭文燦要求民進黨「清理戰場」，此一戰場似指政策民怨。而「聘管」案最能說明「清理戰場」的動作，但民進黨其實還有更重要的戰場須面對。

政治決策中有所謂「理性模式」似可剖析「清理戰場」的策略。所謂理性模式，是指一個決策者為自身總體目標與在相關資源下，就各個掌控的選擇方案，做成本與效益的評量，最後選擇「淨價值」最高者，放棄其他選項，這個決策便是理性的。

以台大校長遴選案而論，民進黨政府對管中閔當選台大校長，有3個方案選項：卡管、拔管、聘管。社會對卡管與拔管最大的詬病，便是民進黨破壞了自己信誓旦旦的大學自主精神，為了黨的利益放棄了國家發展的總目標，因此在九合一選舉中慘敗。為了2020年總統大選，民進黨必須清除這民怨的大戰場，聘管遂成為黨能達成總目標的「淨價值」，這是必要的理性選擇。葉俊榮聘任管中閔後辭職，自然也是理性模式下必要的選擇與犧牲。

然而，民進黨為2020年總統選舉要清除的最大戰場，不是在國內引起民怨的那些小個案、小政策，諸如旅遊津貼、推遲ABS配置等，殊不知必須清理的最大戰場便是兩岸關係構成的障礙。民進黨如果要用理性模式來布局總體勝選目標的達成，同樣地，他們亦必要評量其眾多選擇方案中何者能達到其「淨價值」。至少目前存在著三個選項與清除其戰場有關：

一、維持現狀，以台灣主權獨立喚起人民的認同；二、認同或容忍15個地方政府，以經濟掛帥的「兩岸一家親」或「九二共識」為取向，達到兩岸人貨互通，謀取最大的經濟利益；三、以美中戰略與貿易的矛盾，向美國傾斜，訴求台灣的安全與保障，尋求人民的支持。

從本次九合一選舉的結果得知，原為深綠地區的選民，在龐大經濟誘因的考量下，翻轉了傳統支持民進黨意識形態治國的理念及政策。因此有理由相信，民進黨的政權保衛戰，就滿足人民的需求與支持而論，兩岸關係政策的調適為必要的選擇。這個戰場的清理是民進黨必須面對的理性抉擇。

毫無疑問，蔡政府清理兩岸政策的戰場必遭到本土教義派的反撲，問題是，他們之中是否有膽識者像葉俊榮般，有犧牲精神來扛起這個十字架，這是民進黨理性決策最大的挑戰。（作者為中國文化大學政治系講座教授）

(中國時報)