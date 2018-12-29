2018年12月29日 04:10 中國時報 李武忠

大陸的非洲豬瘟疫情持續擴大，已有23個省淪陷，包括鄰近台灣的福建，導致台灣防疫機構神經緊繃，行政院也成立了緊急應變機制，全力防止豬瘟傳入台灣。若台灣發生疫情，估計對國內養豬及相關產業可能產生2000億元的巨大損失。

疫病防治貴在疫情的精準掌握，才能將損害降至最低。但由於兩岸僵局難解，增添防疫困難。陸委會多次行文海協會，要求通報疫情，但對岸都已讀不回，蔡總統也呼籲大陸及時通報我們相關的資訊。對此國台辦回應，台灣沒有進口大陸豬肉，所以非洲豬瘟疫情通報不適用《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》。

原本該協議透過海峽兩岸農業交流協會和台灣財團法人農村發展基金會，作為兩岸非貿易農產品疫情資訊交換和防控交流的民間管道，但自2017年起雙方聯繫中斷至今。由於官方及民間交流管道均已中止，我官方只能從OIE獲得大陸相關疫情資訊，對台灣在防疫上形成一大障礙。

農村發展基金會過去在兩岸農業交流上扮演重要的搭橋角色，在蔡總統執政後，該基金會的角色開始轉變，重心轉向國內及東南亞國家，該會董事長也改由深綠退休學者擔任，大陸官方相應之下就讓兩岸農業官方及民間交流嘎然而止了。

既然蔡總統也說，非洲豬瘟蔓延是國安問題，為了民眾的生計及食品安全，蔡政府應重新調整農村發展基金會的人事暨任務導向，迅速打通民間交流管道，全力防堵非洲豬瘟入侵台灣養豬場，保住台灣重要的養豬產業，避免社會承受不必要的風險。

（作者為農漁學者）

(中國時報)