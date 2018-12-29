安迪沃荷加持 濃湯罐變值錢

2018年12月29日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

絹印的〈美金〉成為安迪‧沃荷作品的重要元素。（時藝多媒體提供）

〈安迪‧沃荷肖像〉1985年相片。（時藝多媒體提供）

安迪．沃荷一再以瑪麗蓮夢露肖像作不同變化。上圖及中圖為1967、1981年的紙上絹印，下圖為1971年紙上膠印。（時藝多媒體提供）

一罐毫不起眼的便宜濃湯罐頭，拿到普普藝術家安迪．沃荷手中，竟然變成超過1500萬美元的驚世傑作。安迪．沃荷曾表示〈湯廚濃湯罐〉是他最愛的作品，甚至認為，「我應該就只畫湯廚濃湯罐，然後一直畫下去，反正大家都只畫一張畫。」他熱愛的濃湯罐頭，也將出現在明年1月即將登場的《安迪．沃荷─普普狂想特展》中。

好的藝術讓你賺大錢

談到「普普教父」安迪．沃荷，總會聯想到色彩繽紛鮮豔的瑪麗蓮夢露肖像，和有如無限複製的湯廚濃湯罐頭。許多人以為安迪．沃荷是在推崇消費主義，但濃湯罐頭對他而言其實是童年回憶。出身於家境貧窮的斯洛伐克移民二代，小時候住在美國賓州，每天都會喝湯廚濃湯，所以濃湯代表安慰，更象徵母親的回憶。

安迪．沃荷生於1930年代前後，真實出生日期已不可考。創作包含油畫、絹印、影像等各種技法。1962年他首次以油畫繪製湯廚濃湯罐與美金紙鈔，也首次用絹印技法創作瑪麗蓮夢露等好萊塢知名影星肖像。絹印技術的效率成為他的優勢，讓同一個圖像可以創作出多種版本，成為他最知名的代表技法之一。

身為貧窮的移民後代，安迪．沃荷更從不諱言自己愛錢，也愛畫美金。美金是他作品中最有力也最大膽的圖像之一，〈美金符號〉更是安迪．沃荷最極致的招牌作品，標誌了金錢、藝術以及他自己。他更直白指出，「好的藝術就是會賺大錢的藝術」，將美金符號視為藝術，雖然俗氣又充滿誘惑，卻更凸顯背後的本質。

重製肖像諷名人文化

除了瑪麗蓮夢露，安迪．沃荷也曾以毛澤東、貓王、伊莉莎白泰勒等知名人物為主題，留下這些出名時間遠遠超過他名言「人人都會出名15分鐘」的人物肖像。由於同一張照片可以反覆做多次不同的變化，也成為60年代有別於其他時代的特色，反映出對名人文化的嘲諷。

《安迪．沃荷─普普狂想特展》將推出歐洲及台灣藏家精選展件，展出百餘件代表性作品，包含自畫像、名人肖像、雜誌封面與唱片設計等，將自1月9日起於中正紀念堂展出。

(中國時報)