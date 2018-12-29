國父紀念館登錄市定古蹟

台北市文資審議委員會28日確定將國父紀念館登錄為市定古蹟，此舉也讓大巨蛋疏散聯通道計畫增添變數。（台北市文化局提供）

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中國時報
／台北報導

北市文資審議委員會28日確定將國父紀念館登錄為市定古蹟，是否將保存範圍延伸至整個街廓將再討論。但因國父紀念館已取得古蹟身分，原定大巨蛋和國父紀念館間的疏散連通道，設計規畫需經文資會審議通過後才能動工，換言之，市府提出的大巨蛋人潮疏散方案再添變數。

國父紀念館由「建築詩人」王大閎設計，1972年興建至今一直沒有文資身分，直到館方近年預計整修內部與園區環境，王大閎建築研究與保存學會才提報讓全區成為暫定古蹟，昨天文資會確認其文資身分，受到各界關注。

此外，台北市長柯文哲日前表示，若能完成大巨蛋、國父紀念館間的地下連通道，有助於大巨蛋疏散人潮，但因國父紀念館屬文化部所轄，盼中央給予協助，但文化部表示該連通道所在範圍涉及文資審議畫定範圍，需先經過北市文資會審議；文資會昨將國父紀念館指定為市定古蹟，無論大巨蛋連通道或其他工程和開發行為，都必須先將計畫送文資會審議。

審議委員薛琴於審議會中指出，國父紀念館本身文化資產價值沒有問題，問題是「範圍」，委員劉益昌也指出，王大閎是很重要的人士，兩岸都在紀念他，可以說華人世界對他有相當接近的看法，國父紀念館最好的保存範圍應是整個街廓，連同光復國小都一併思考，成為台北市非常重要的區域，若只小範圍保存，有點可惜。

雖然席間北市都發局代表因考量後續工程，一度提出「國父紀念館北側退縮10公尺」的建議，但顯然與委員「擴大保存範圍」的見解相違背。

文化局副局長田瑋會後進一步說明，國父紀念館已被指定為古蹟，無論周邊要不要擴大保存、指定成文化景觀，未來大巨蛋連通道都必須將設計規畫送審，以確保連通道的設計不遮蔽、阻斷古蹟建物。

文化局長、文資會副主委蔡宗雄最後裁示，國父紀念館本體作為市定古蹟是確定的，委員都無意見，至於要不要延伸及指定古蹟的理由，待下次文資會做報告後再由委員確認。

(中國時報)

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