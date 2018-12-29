元旦連假溼冷 高山可能降雪

2018年12月29日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

元日連續假期今天開始，氣象局預報中心主任呂國臣昨表示，受到強烈大陸冷氣團影響，今明兩天清晨最冷，北部應會出現10、11℃低溫，且會下雨，中南部亦僅14、15℃。不過明天白天起至元旦因冷氣團減弱，氣溫稍有回升；但碰到南方雲系北移，全台有雨，各地迎接元旦日出和曙光的機會很低。

預報中心課長陳維良也說，元旦連續假期的前兩天，迎風面的北部及東半部整天雲多、雨勢也大，3千公尺以上高山，如玉山、合歡山可能降下入冬後的初雪。連續假期後兩天、即下周一、二氣溫稍回升，但受東北季風影響，水氣豐沛仍會下雨。

除了元旦清晨看到太陽的機會很低，跨年夜也是又冷又溼。呂國臣說，基本上跨年當晚仍是吹東北風，如果要欣賞煙火美景，待在上風處會比較理想。

儘管元旦連假碰到強烈大陸冷氣團，但氣象局統計，今年12月（至26日止）的平均溫度21.47℃已是史上最高，而且比歷年12月均溫高2.4度，即使加進這兩天的低溫，仍是史上最暖的12月。而今年全台平均溫度大約是24.26℃，在歷史紀錄中排行第5，事實上，最近4年也都是偏暖的天氣型態。

颱風方面，呂國臣說，今年雖多達29個，比平均值多3、4個，但僅1個直接影響台灣，且未登陸。至於目前在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，這兩天也可能升格為輕颱，成為第30號颱風，名為「帕布」，其外圍雲雨帶將會往北移動，為台灣中南部帶來降雨機會。

此外，預估明年第1季的天氣型態，呂國臣說，主要仍是受東北季風影響的天氣型態，氣溫正常至偏暖，雨量也是以正常為主。但在暖冬期間仍不排除有超級寒流出現，像2016年也是暖冬，卻出現5℃以下的霸王級寒流，不可不防。

(中國時報)