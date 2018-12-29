總統送利多 暖冬補助將變常態

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中國時報
／台北報導

刺激國內消費，國內旅遊加碼，交通部推動「暖冬旅遊補助方案」，蔡英文總統昨天與媒體茶敘時宣布，下階段也會強力再推動，不再只是「暖冬」，會變成常態性旅遊補助，要擴大它的規模，「我把成本上的差異做調整，鼓勵大家到國內旅遊。」

此外，總統指出，經濟還有挑戰，希望用公共政策引導，呈現比較活絡狀態，經濟轉型，政府推五加二產業，走向高端，但確實有很多中小型業者，受到經濟轉型影響，如電子商務網購，造成街頭店面生意業務量不足；政府知道這問題，也尋求解決方法，政院一直有計畫，在協助這些因為經濟轉型落入比較弱勢情況的中小型業者。

總統肯定「暖冬方案 」是好方案；她說，台灣人不是不旅遊，而是到國外去比國內便宜，「我把成本上的差異做調整，鼓勵大家到國內旅遊。」

總統指出，很多台灣人跑到其他國家旅遊，因為有廉價航空等因素，好像比較便宜，所以政府拿出方案，鼓勵國人在國內旅遊，她認為，每個旅客政府補助，一個人一個房間，加上現金補助到2500元，帶動這個人到旅遊點消費，帶動的消費量大。

總統表示，暖冬計畫會變成更具規模的計畫，創造新的消費機會，而她看前幾天，政院院會後有出來講，下半年，尤其第三、第四季，高雄或南部幾個地方，旅遊有變比較熱，證明這計畫可行，讓更多人在台灣旅遊，也讓旅遊產業注入新的動能。

交通部觀光局日前宣布擴大國旅暖冬遊方案，明年元旦到1月31日，自由行旅客只要在周日到周四入住就可以申請，全台22縣市飯店、旅館都適用，另外，年滿60歲以上或是30歲以下還再加碼500元，最高可補助1500元。

(中國時報)

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