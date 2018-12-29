全面防豬瘟 郵寄檢疫物直接銷燬

2018年12月29日 04:10 中國時報 季節 、 張理國 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

為防堵郵寄包裹出現豬肉、香腸，導致防堵豬瘟漏洞，立法院院會28日上午三讀通過《動物傳染病防治條例》修正案，增訂檢疫物不得以郵寄或包裹寄遞方式輸入，其以郵寄或包裹寄遞輸入者，應予以退運或銷燬。

提案說明中聲稱非洲豬瘟疫情持續擴大，臨近中國大陸尤其嚴重，而現行按照「郵包物品進出通關辦法」並無具體規範納稅義務人應申報正確貨品，亦無法以裁罰遏止違規輸入之行為，恐因部分民眾心存僥倖，導致以郵包寄遞方式夾藏檢疫物闖關，造成防疫重大缺口。

行政院長賴清德表示，非洲豬瘟防疫工作迫在眉睫，影響甚至可能比口蹄疫還大，國人一定要全力支持，不透過電子商務購買可疑產品，到疫區更不能購買或攜帶這些物品到台灣。

賴揆說，非洲豬瘟比口蹄疫還凶悍，1997年口蹄疫撲殺400多萬頭豬，影響台灣經濟，金額約1700億元之多；非洲豬瘟沒有疫苗也沒有藥，感染後致死率100％，如果台灣受到影響，層面會比口蹄疫更廣。

農委會副主委黃金城昨表示，已行文各縣市政府，籲請視疫情狀況開設「非洲豬瘟應變中心」（雲林、嘉縣、屏東已成立），除簡化疫情通報程序，並於1個月內至少辦1次演習，模擬疫情發生後的應變措施。

賴清德並呼籲，國人千萬不要透過電子商務購買會攜帶非洲豬瘟病毒的產品，到疫區更不能購買或攜帶這些物品，如果國人配合，中央地方共同努力，政府有決心可以抵禦非洲豬瘟來襲。

(中國時報)