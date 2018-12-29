金智勳出手吳漣序嚇到喊卡

吳漣序飾演張寶利後翻紅。

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中國時報
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吳漣序（左）與金智勳在田埂不慎親在一起。

《我是張寶利》在韓國播出時曾創下超過40％驚人收視率，31日起晚間9點將在中天娛樂台播出。吳漣序及李幼梨劇中精彩過招，兩位女星也因此劇再度翻紅，飾演張寶利的吳漣序笑稱老人家看到她都會親切地叫「寶利啊」，去餐廳吃飯時老闆也都會給她特別大分量的餐點。李幼梨演出壞女人延敏靜，犀利到位的演技更讓她得到「國民惡女」封號。

吳漣序曾在受訪時提及《我是張寶利》有場在田埂中的戲，因金智勳飾演的在華喝醉，寶利上前攙扶，兩人卻不慎親在一起，因為金智勳太投入角色，雙手在吳漣序身上游移，嚇得她大喊：「導演！我拍不下去了！」但金智勳喊冤，表示只是忠於劇本完整呈現而已，並沒有任何私心。

李幼梨成惡女代名詞

31歲的吳漣序，16歲時以女團LUV出道，曾稚嫩青澀的國字臉轉變為現在的零死角瓜子臉，整容傳言不曾間斷，但她的皮膚卻是公認的好，更有「素顏美人」稱號。

吳漣序和李幼梨從戲裡鬥到戲外，在當年度的MBC演技大賞中，兩人皆被提名為大賞候選人，李幼梨最終以38萬5434票贏得演技大賞，在宣布得獎者的瞬間，吳漣序還被捕捉到遺憾失落的畫面。

《我是張寶利》讓「延敏靜」三個字成了惡女代名詞，為將超級惡女詮釋得淋漓盡致，李幼梨做足功課，精心設計每個環節，「我會特意區分在什麼場面看起來要傻一點，什麼場面看起來要聰明一點，如果50集電視劇裡延敏靜每天都只會發火的話，觀眾也會感到厭倦。」

(中國時報)

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