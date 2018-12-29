麗寶樂園挺花博12歲以下限期免費

2018年12月29日 04:10 中國時報 報導涂育晨

「天空之夢」摩天輪跨年燈光秀示意圖。（麗寶樂園渡假村提供）

台中市新市府團隊日前上任後，展現新政新氣象，不但延續台中花博議題，台中市長盧秀燕更加碼送出「2019年起12歲以下免費參觀花博」。麗寶樂園渡假區緊鄰花博園區，也響應政策加碼送優惠，即日起至明年1月20日，麗寶樂園、天空之夢摩天輪12歲以下兒童免費，1位兒童須搭配1名成人現場購買全票，邀民眾一起賞花博、玩麗寶。

31日的台中跨年晚會也將在麗寶樂園渡假區第二停車場熱鬧開唱，從下午6點一路陪民眾嗨翻到隔日凌晨1點，邀請到「搖滾天王」伍佰&China Blue與金曲、金鐘雙金加持的盧廣仲壓軸獻唱，及去年辣翻現場的安心亞等，鼓鼓則將與麗寶樂園吉祥物POPA Family驚喜同台。

31日延長營業時間

跨年當天，麗寶樂園渡假區將陪民眾一起告別2018年，31日渡假區內各場域皆調整或延長營業時間，天空之夢摩天輪最後售票為晚上9點30分，最後搭乘時間則為晚上10點整，以配合跨年燈光秀絢麗登場；麗寶Outlet Mall將服務現場民眾延長營業時間至1月1日凌晨1點鐘。

今年麗寶樂園配合台中市政府政策響應環保、對抗空汙，以天空之夢絢爛燈光秀及舞台節目取代煙火秀，昨也搶先披露燈光秀模擬圖樣，長達145秒的摩天輪燈光秀有近10款圖案，結合台中花博的花卉圖案，如繡球花、玫瑰花、小雛菊等，更有驚喜圖案將現身與民眾一起迎接依舊幸福的2019年到來！天空之夢摩天輪已成為迎接曙光的全新夯點，再推「尋光之旅」迎曙光活動，於384米高空迎接2019第一道曙光，限量120名，套票已於官網限時搶購。

消費滿3000抽好禮

麗寶樂園渡假區為了帶動跨年連假與寒假春節人氣，再大手筆加碼，宣布即日起至明年3月3日，凡於渡假區內當日消費累計滿3000元（停車、福容大飯店除外），即可抽現代汽車、福容大飯店無敵住宿券等多項好禮。此外，福容大飯店也推出「麗寶全包式假期」住房專案，搭配「尋光之旅」活動迎新年。

渡假區內各場域也祭出各式活動及好禮，陪民眾一起喜迎新年。麗寶Outlet即日起至明年1月2日推出「韓國人氣伴手禮展」，有限量的Sajo海苔、魚板、不定時提供韓式炸雞等，買一送一，期間內拍照打卡，還可免費試穿韓服。今日起至元旦4天連假，各場域營運時間及相關優惠活動，請上麗寶樂園渡假區官網查詢。

(中國時報)