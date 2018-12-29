何如芸復出 兒問：演漫威片嗎

2018年12月29日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

「美侖飯店」少奶奶何如芸婚後息影多年，事隔16年重返八點檔戰線，在三立新戲《炮仔聲》飾演黃建群的二老婆，與丁寧共事一夫。願意重回八點戰場，她說，除了80多歲的媽媽想再看到她演出，也想讓已分別12歲、8歲的兒子了解媽媽的工作，原本兒子不知道媽媽曾是演員，最近她復出演戲，兒子還天真問：「妳是去演漫威電影嗎？」

何如芸上次演八點檔是16年前的《負君千行淚》，演完就結婚，這次劇中與「大老婆」丁寧經常上演針鋒相對的「宮鬥」戲碼，她自我解嘲：「我一向不會演正常的角色，就算本來正常，後來也會變得不正常，幸好兩個兒子都聽不懂台語，也不會看八點檔。下次演正常角色就會讓他們看。」

她前陣子靠飲食控制加上健身，1個月瘦7公斤，168公分的她，從近60公斤瘦到現在僅剩51.5公斤。

不過日前她與曾莞婷拍練瑜伽的戲時，仍被對方的「腰瘦」嚇到，她不斷盯著對方的腰問：「妳有在吃飯嗎？」

兒羞看陳冠霖床戲

飾演大房丁寧兒子的陳冠霖透露，兒子前一天不小心看到他和李燕的床戲，立馬說：「哎呦！是這個啊，那你們看好了！」他還自曝曾跟老婆「親密」時被兒子撞見，兒子問「你們在幹麼」，後來他和老婆私下都各自好好「教育」兒子一番，告訴他：「男生女生互相喜歡時，會有這行為，所以才會有你。」

(中國時報)