蘇子茵 拉琴結緣異鄉人

2018年12月29日 04:11 中國時報 潘鈺楨 專訪

茱莉亞音樂學院畢業的蘇子茵是知名小提琴家。（取材自臉書）

小提琴家蘇子茵去年發行演奏專輯《蘇子茵原創同名專輯》，一舉入圍金曲獎最佳專輯、製作人、作曲3項。33歲的她不單是古典音樂演奏家，還在大陸成立紅點音樂製作公司，跨足電影、電視、流行音樂、品牌形象、廣告等音樂設計，全新身分則是晉升為旅遊作家，書籍《跟著茵樂去旅行》將專輯每首歌伴隨的一段旅行回憶，用文字與圖片傳達出心的感動。

身為藝術創作者，旅行是靈感一大來源，蘇子茵喜歡到世界各地探訪特殊樂器，但更重要的，是探訪各式各樣的人，她說：「音樂是共同語言，我用一把琴與不同國度的人交流，再將交流後的這份感動轉化為音樂，傳遞出想說的故事。」

背大行李像捆工

外表柔弱的她曾獨自去過至少30、40個國家旅行，慶幸沒遇上太危險的事，頂多就是些冒險與小意外。好比在巴黎地鐵，一度因車廂人多、她的行李也多，擠上車時門不偏不倚關在她的臉頰兩側。又好比在西藏因高原反應，缺氧腹瀉不止狂脫水。她說：「可能旅行的時候我不會特別打扮太華麗，要背很多東西，很像捆工，相機等貴重物品都會放在背包裡，所以沒成為扒手目標。」

她覺得最有趣的，是在斯德哥爾摩待2周期間，某天趁固定表演的街頭藝人還沒到，偷偷在公園銅像前拉起小提琴，吸引各種不同國籍的人，不分老少都跑來聊天，「算一算拉琴半小時賺了約2000元台幣！」

最有感覺的地方則是阿根廷，她在布宜諾斯艾利斯每天晚上都可看到不同音樂或舞蹈表演，「他們的音樂、舞蹈因子彷彿在血液裡流竄，3天下來就發現，這個地方會讓人流連忘返，其實是因為人：這裡的人看似事事輕鬆，其實是百般講究，奔放自由的旋律都是精準地落在拍點上。」

蘇子茵不將自己侷限在小提琴家，曾與頑童MJ116在2013年合辦「頸部保養演唱會」，共同創作嘻哈音樂；也曾替《翻滾吧！阿信》、《那些年，我們一起追的女孩》、《愛的麵包魂》等電影配樂；她還跨足時尚產業，3年前在詹朴的倫敦時裝周上操刀音樂設計。從現場演出到關進錄音間，著實花了些時間適應：「在舞台上想表達的情緒可以透過舞台、肢體輔助，但在錄音間只能依靠電影畫面想像，且傳達出的情感張力不能減。」

音樂助復健療養

《跟著茵樂去旅行》是她旅行了3萬8268哩，透過音樂語彙創作出的音樂旅遊書，雖然下一次的旅行還在規畫中，但她並未停下拓展音樂版圖的腳步，計畫明年要結合運動領域，透過音樂幫助身體復健療養。無論是演奏家、跨界創作者還是公司負責人，蘇子茵一直都是那個背著小提琴，純粹熱愛音樂、熱愛與人交流的女孩，如同她在書中所寫：「身在這步伐疾速的國度裡，要追求一個夢想，純粹專一的精神不正是最被需要的嗎？」

(中國時報)