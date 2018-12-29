羅莎蒙派克 《私人戰爭》找真相

2018年12月29日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

羅莎蒙派克（Rosamund Pike）憑《私人戰爭》入圍金球獎戲劇類最佳女主角，她飾演「戰地獨眼記者」瑪麗科爾文，受訪時義憤填膺說：「在美國，記者的權威與道德性常受到質疑，政府對記者的態度常有敵意不安。我認為這部電影能夠揭示記者在努力的事，這從未如此重要。」

羅莎蒙派克過去曾扮演龐德女郎、婉約美人與女戰士，心中充滿正義魂的她也相當關注時事，2018年演出作品都緊扣「恐怖分子」和「中東議題」，上半年就交出描寫以巴衝突的《恩德培行動》，以及聚焦恐怖攻擊的《高壓行動》，奠定銀幕女硬漢形象。

奠定銀幕女硬漢形象

羅莎蒙呼籲大家「再次關心新聞業」，但她也誠實表示不會邀請太多親友觀看電影，「我不希望我成為朋友關注的焦點，這可能是為什麼我覺得自己不一定要辦婚禮！」

劇情描述身在戰火最前線的戰地記者瑪麗科爾文（羅莎蒙派克飾演），長期在戰亂中奔走揭發戰火真相。為了報導凶險的「斯里蘭卡內戰」，她被戰火奪去左眼。但她並不因此示弱，反而自豪地戴上有如海盜般的黑色眼罩，與戰地攝影師保羅康羅伊（傑米道南飾演）繼續在戰場穿梭。這樣的生活方式，讓瑪麗深受「創傷後壓力症候群」折磨，即使如此，報導真相的強烈慾望還是一次又一次把她拉回戰場中。直到她來到生平所見最慘烈的革命－「阿拉伯之春」。電影明年1月4日在台上映。

(中國時報)